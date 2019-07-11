"Де у нас медовий місяць?" Горбунов і Мейхер схвилювали мережу своїми планами

Юрій Горбунов та Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Телеведучий і співачка не змогли визначитися, куди їм відправитися в подорож

Популярний актор і телеведучий Юрій Горбунов зараз зайнятий акторською роботою, адже він знімається в продовженні серіалу "Великі Вуйки". Але на знімальному майданчику у нього спалахнув роман з парнеркою і екс-"ВІА Грою" Надією Мейхер. Але шанувальникам пари Горбунов-Осадча немає про що турбуватися, адже романтика на екрані не справжня, а "кіношна"! Так, артистка стала новою коханою персонажа Юрія, Івана. І якщо для Горбунова зйомки в кіно – справа звична, то Надія поки що робить перші кроки в кінематографі, і жанр комедії для неї в новинку. Зірка поділилася кумедним відео з лаштунками зйомок, опубликоава ролик в Instagram.

В кадрі Надя і Юра ведуть жартівливий діалог і навіть міркують про те, куди відправляться на медовий місяць.

"-Куди ти мене повезеш? – поцікавилася Надя

- В краще село України – Великі... - почав Юрій.

- А Рахів? – запитала співачка.

-Арахіс? – перепитав, не розчувши ведучий.

- Рахів! – зі сміхом повторила екс-"ВІА Гра".

-Арахів? Це в Молдові, під Кишиневом, - відповів Юрій.

-Так у нас медовий місяць буде де? – уточнила Надія.

-У Великих Арахісах! – ствердно відповів Юрій зі сміхом".

Веселий ролик сподобався піідписникам знаменитості. Вони посміялися від душі і повідомили, що з нетерпінням чекають виходу серіалу на екрани.

"Море чарівність у вас. Так притягує, спокусити ви легко зможете!", "Надія красива", "Два арахіса", "Мені подобаються ці двоє, Дуже кумедна парочка. Арахіс! Дякую за гумор. В передчутті від очікуваного. Скоріше б уже!", "Клас, посміхнулася", - відзначали користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Раніше Надія Мейхер заінтригувала фото у фаті і зробила несподіване публічне зізнання.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов та Лілія Ребрик проговорилися про спільну роботу в одному проекті. Так, телеведуча також знялася у другій частині серіалу "Великі Вуйки".