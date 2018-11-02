Українська співачка Гайтана порадувала своїх підписників теплим родинним фото
Відома українська співачка Гайтана, яка раніше показала зворушливе фото з чоловіком, зачарувала підписників щасливою сімейною фотографією. Фото вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.
Гайтана та її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік заміжжя у них з'явилася міцна і здорова донька Ніколь.
Фотографія, яка зроблена в сімейному колі виглядає дуже проникливой. Кожен сім'янин виглядає щасливим з широкою щирою усмішкою.
"Доброї осені, друзі! Нехай любов зігріває", - підписала фото Гайтана.
Гайтана вразила українців сімейним знімком (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Сімейна ідилія не може не радувати око підписників, які в свою чергу, залишили багато ніжних коментарів.
"Для вашої родини тільки щастя, і воно у вас вже є... маленька дівчинка!" - прокомеентировал один з користувачів.
Скріншот (instagram.com/gaitanamusic)
Раніше ми писали, що Гайтана намагається бути економною і є прихильником секонд-хенду.
Відео: РБК-Україна