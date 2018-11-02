Гайтана з донькою (instagram.com/gaitana_music)

Українська співачка Гайтана порадувала своїх підписників теплим родинним фото

Відома українська співачка Гайтана, яка раніше показала зворушливе фото з чоловіком, зачарувала підписників щасливою сімейною фотографією. Фото вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Гайтана та її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік заміжжя у них з'явилася міцна і здорова донька Ніколь.

Фотографія, яка зроблена в сімейному колі виглядає дуже проникливой. Кожен сім'янин виглядає щасливим з широкою щирою усмішкою.

"Доброї осені, друзі! Нехай любов зігріває", - підписала фото Гайтана.

Гайтана вразила українців сімейним знімком (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Сімейна ідилія не може не радувати око підписників, які в свою чергу, залишили багато ніжних коментарів.

"Для вашої родини тільки щастя, і воно у вас вже є... маленька дівчинка!" - прокомеентировал один з користувачів.

Скріншот (instagram.com/gaitanamusic)

Раніше ми писали, що Гайтана намагається бути економною і є прихильником секонд-хенду.

Відео: РБК-Україна