Гайтана зачарувала новорічної фотосесією з донькою

Фото: Гайтана з дочкою (instagram.com/gaitanamusic)

Співачка зізналася, що в її серці вже панує святковий настрій

Відома українська співачка Гайтана, яка раніше вперші "вивела у світ свого чоловіка, знялася в дуже ніжній і зворушливій новорічній фотосесії зі своєю півторарічною дочкою Ніколь-Сапфір. Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама і донька позують біля красиво нарядженої ялинки, змінивши кілька нарядів за час зйомок.

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/gaitanamusic)

Особливо вражаюче виглядають білі повітряні сукні. Донечці Гайтана також пов'язала білий бантик у волосся.

"Чи потрібні різдвяні фотосесії? Так!!! Дідусь і бабуся Ніколь радіють до сліз, від таких фото)) Це прекрасні, світлі емоції", — написала артистка під одним із знімків.

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/yana.teplova)

Вона також зазначила, що вже готова до свята.

"А ми не чекаємо Новий рік, адже святковий настрій давно живе в наших серцях. Дякуємо за чарівництво фотографу", - повідомила Гайтана.

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/yana.teplova)

Шанувальники прийшли в захват від милих фото, зазначивши, що вони обидві дуже гарненькі.

Скріншот коментарів (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, в минулому році Гайтана кардинально змінила своє життя: вийшла заміж і у 38 років вперше стала мамою. У липні 2017 року співачка народила дочку Ніколь, і тільки нещодавно публічно представила свого чоловіка — музиканта і свого нового продюсера Олександра.

Зазначимо, що Гайтана захопила українців сімейним знімком.

Раніше ми писали, що Гайтана намагається бути економною і є прихильником секонд-хенду.