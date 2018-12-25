"Гавань маминого щастя": Лорак захопила милим новорічних фото з донькою

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка позує на фоні щедро прикрашеної ялинки в домашній обстановці

Популярна співачка Ані Лорак, яка знаходиться на стадії розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, захопила шанувальників сімейним святковим фото з донькою Софією на фоні прикрашеної ялинки. Милим знімком вона поділилася в Instagram.

Артистка, одягнена в білосніжну довгу сукню на беретелях ніжно обіймає дитину, яка, подібно мамі, вбрана в святкове ніжно-блакитне плаття з пишною фатиновой спідницею. На каміні розставлені ляльки, а поруч світиться декоративний різдвяний олень, що осяює посмішки на обличчях мами і доньки.

"Ми нарядили ялинку. Значить, скоро буде Новий рік", - повідомила фанам співачка.

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Шанувальників Лорак умилила сімейна ідилія в кадрі і вони тут же почали бажати Соні і Кароліні усього найкращого у прийдешньому році, відзначаючи теплоту і душевність знімка.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

"Фото надзвичайної ніжності, тепла і затишку. Доньчині обійми – головна гавань маминого щастя", "Скільки щастя, любові, тепла та добра в одному фото!", "Милашки. Щастя вам величезного. Новий рік – час виконання всіх заповітних бажань. Добра вам і любові, найкращі дівчата", - щиро писали коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

Також Ані Лорак показала зворушливе фото з донькою, зроблене під час відвідування новорічного шоу з участю російського фигуриста Євгена Плющенка, "Лебедине озеро" в столиці РФ Москві.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак заінтригувала натяком на відносини з відомим укаинским продюсером Олегом Бондарчуком.

Відео: РБК-Україна