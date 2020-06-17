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Гармонія: Потап зачарував душевним домашнім фото зі щасливим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2020 - 17:37
Гармонія: Потап зачарував душевним домашнім фото зі щасливим сином
Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Репер показав смачний домашній обід з сином Андрієм

Потап не часто балує шанувальників кадрами з сином Андрієм, а коли публікує нові фото, то вони виглядають неймовірно душевними, адже дозвілля батька і хлопчика не буває нудним, сім'я Потапенко – за активність! Так, репер і його син грають в баскетбол, Андрій любить футбол, а тато не проти підтримати його в якості вболівальника. Після активностей можна заглянути в улюблений заклад і перекусити. Але краще всього відвідати рідних – у них і страви смачніше, і атмосфера душевніше! Потап опублікував фото Андрія в гостях і показав, чим пригощав хлопчика.

Хлопчик сидить за столом і з апетитом обідає. Перед ним - тарілка з яєчнею і сосисками. Поруч – овочі: редис, молодий лук і часник, листя салату і соус.

"У Діда, вдома на кухні, так добре", – підписав фото з різносолами Потап. "Клас", - відразу ж оцінила "апетитний" кадр Даша Астаф'єва.

Гармонія: Потап зачарував душевним домашнім фото зі щасливим сином

Син Потапа Андрій з апетитом обідав простої домашньої їжею (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники теж помітили душевну атмосферу, яку змогло передати просте, але таке красномовне фото.

  • Супер просто
  • Малій класний
  • Дуже схожий на маму
  • Найкращі посиденьки
  • Гармонія
  • Хороший хлопчик
  • Як все просто і по-домашньому
  • Душевненько, люблю коли затишно

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" продюсер похвалився вправною грою сина в баскетбол і показав спільне фото. Хлопчик з апетитом їсть шаурму, сидячи на зеленій галявині. Окремої уваги заслуговує його стильна зачіска з хвостиком і поголеними скронями.

Гармонія: Потап зачарував душевним домашнім фото зі щасливим сином

Потап з сином позували на зеленій галявині в спекотний літній день (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше спортивний спільний кадр Потапа з сином викликав ажіотаж і суперечки серед шанувальників репера.

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Автор: Lite

Теги Новини України Потап
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