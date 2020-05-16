Спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі

Потап (Фото: instagram.com/realpotap)

Потап із сином вирішили прикрасити карантин спортом

Відомий співак Потап, який нещодавно порадував фанів розповіддю про домашню вечірку на честь свого 39-го дня народження 8 травня, показав в мережі ще один сімейний знімок. Популярний артист разом із сином Андрієм вирішили розбавити карантинні обмеження спортом на свіжому повітрі.

Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram яскраве фото з хлопчиком на вулиці у дворі.

Музикант і продюсер спритно закрутив капелюха назад і у барвистому вільному реглані-вітрівці зробив селфі із сином. Андрій у футбольному реглані тримає в руці не менш яскравий м'яч. Обоє сяють від щастя і тепло посміхаються.

"Люди спорту", - підписав артист кадр.

Знімок викликав у підписників Потапа захват і масу добрих коментарів із найкращими побажаннями знаменитому батьку із сином.

При цьому в мережі між прихильниками репера виникла дискусія і суперечки, на кого більше схожий хлопчик. Більшість стверджує, що Андрій - просто копія своєї мами, продюсерки Ірини Горової. Однак деякі фоловери вважають, що хлопчик - викапаний Потап. При цьому деякі навіть відзначилися надзвичайно сміливою думкою, що підліток схожий на Настю Каменських, нинішню дружину Потапенка.

Потап і його син Андрій (Фото: instagram.com/realpotap)

Фани Потапа обсипали їх захопленими коментарями та резюмували, що так чи інакше - обидва красені.

Льоша, малої за барсу топить? Просто цікаво...

Симпатичний хлопчик

Красені

Копія мами

Яка різниця на кого схожий, це рідна кровинка і взагалі класні пацани.

Красивий хлопчик

Спорт - це круто!

Син дуже схожий на маму, просто копія

Як Потап із Настею став, схуд і помолодшав!

На цій фотографії ви дуже схожі з Настею!

Зміна непогана!

Олексій, ти зараз виглядаєш молодше, ніж коли реп ще читав! Настя пішла тобі на користь!

Малий копія мами!

Чому не схожий, дуже навіть схожий:посмішка, очі.

На дружину схожий.

Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap

Раніше ми писали про те, що Потап поділився історією створення пісні "Чумачечая весна". Виявилося, що популярна фраза народилася не випадково, а в результаті кумедного випадку.

Автор: Марія Бойко