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Спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2020 - 23:37
Спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі
Потап (Фото: instagram.com/realpotap)

Потап із сином вирішили прикрасити карантин спортом

Відомий співак Потап, який нещодавно порадував фанів розповіддю про домашню вечірку на честь свого 39-го дня народження 8 травня, показав в мережі ще один сімейний знімок. Популярний артист разом із сином Андрієм вирішили розбавити карантинні обмеження спортом на свіжому повітрі.

Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram яскраве фото з хлопчиком на вулиці у дворі.

Музикант і продюсер спритно закрутив капелюха назад і у барвистому вільному реглані-вітрівці зробив селфі із сином. Андрій у футбольному реглані тримає в руці не менш яскравий м'яч. Обоє сяють від щастя і тепло посміхаються.

"Люди спорту", - підписав артист кадр.

Знімок викликав у підписників Потапа захват і масу добрих коментарів із найкращими побажаннями знаменитому батьку із сином.

При цьому в мережі між прихильниками репера виникла дискусія і суперечки, на кого більше схожий хлопчик. Більшість стверджує, що Андрій - просто копія своєї мами, продюсерки Ірини Горової. Однак деякі фоловери вважають, що хлопчик - викапаний Потап. При цьому деякі навіть відзначилися надзвичайно сміливою думкою, що підліток схожий на Настю Каменських, нинішню дружину Потапенка.

Спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі

Потап і його син Андрій (Фото: instagram.com/realpotap)

Фани Потапа обсипали їх захопленими коментарями та резюмували, що так чи інакше - обидва красені.

  • Льоша, малої за барсу топить? Просто цікаво...
  • Симпатичний хлопчик
  • Красені
  • Копія мами
  • Яка різниця на кого схожий, це рідна кровинка і взагалі класні пацани.
  • Красивий хлопчик
  • Спорт - це круто!
  • Син дуже схожий на маму, просто копія
  • Як Потап із Настею став, схуд і помолодшав!
  • На цій фотографії ви дуже схожі з Настею!
  • Зміна непогана!
  • Олексій, ти зараз виглядаєш молодше, ніж коли реп ще читав! Настя пішла тобі на користь!
  • Малий копія мами!
  • Чому не схожий, дуже навіть схожий:посмішка, очі.
  • На дружину схожий.

Спортивне фото Потапа з сином на карантині викликало суперечки в мережі

Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap

Раніше ми писали про те, що Потап поділився історією створення пісні "Чумачечая весна". Виявилося, що популярна фраза народилася не випадково, а в результаті кумедного випадку.

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Потапновости шоу-бизнеса
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