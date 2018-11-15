Галкін розповів про шлюб з Пугачовою: Між нами все було

Відео: GAZLIVE Максим Галкін (youtube.com/ТО "Gazgolder")

42-річний російський пародист Максим Галкін розповів про любов і сварки з 69-річною дружиною Аллою Пугачовою. Про це він розговорився в шоу "GazLive", ведучим якого є заборонений в Україні музикант Василь Вакуленко (Баста).

Галкін заявив, що вік коханої для нього не має значення, і їм дуже добре разом.

"Я з Аллою живу з 2001 року. Ми повноцінно живемо разом 17 років. Тому розмови про те, що я люблю літніх — я це все чув багато разів. Я ж не літніх люблю, в сексуальному плані. Я люблю одну людину. Я закохався. Мені тоді було 25, їй 52. У нас різниця 27 років. Я ж її люблю не через вік, а тому, що вона така. І нам добре разом, і між нами все було, що буває між людьми, які один одного люблять", - каже комік.

Максим відзначив, що ніколи навіть і не думав про розлучення.

"У нас в житті ніколи не було такого, щоб ми серйозно роздумували про розлучення. Ми взагалі в останній раз сварилися років 15 тому. Коли у нас відбувається якась конфліктна ситуація, я завжди з Аллою мирюся. Я підкаблучник в цьому плані", - зізнався Галкін.

Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

За його словами, доказом їх любові є діти.

"І діти у нас з'явилися, тому що діти могли з'явитися тільки в любові. Неважливо, сурогатне це материнство або щось інше. До 25 років у мене було багато коханих дівчат. Може бути, їх не було дуже багато, я не можу сказати, що я якийсь гуляка, але енна кількість дівчат були. Вони всі були мої ровесниці, і я з ними прекрасно себе почував, в тому числі в сексуальному плані. Але коли я побачив Аллу... ну так буває", — міркує Максим.

При цьому, поділився шоумен, з Примадонною він часто відчуває себе старшим: "Практично все, що стосується занудства, це я, і в цьому відношенні вона завжди говорила, що я пенсіонер, стариган, а вона молода".

Він також розповів, що Алла просто чудова мама.

"Зараз, коли є діти, вона абсолютно божевільна мати, і від мене вимагає максимальної уваги до них", — відзначив Галкін.

Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми (instagram.com/maxgalkinru)

Пародист також відповів на запитання про розмір пенсії Пугачової. За словами артиста, у свій час вона становила всього дві тисячі рублів. "Аллу не стільки налякала сама пенсійна реформа, як розмір її пенсії", — шокував Максим.

Нагадаємо, Максим Галкін своєрідно відреагував на що з'явилися в мережі і пресі чутки про його розлучення з дружиною, знаменитою співачкою Аллою Пугачовою. Пародист тонко натякнув на те, що ця інформація надумана і недостовірна. Зазначимо, що росСМИ приписали Максиму Галкіну роман з російською ведучою Юлією Барановської.

Раніше Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу. Примадонна повідомила, що не зможе виступити на концерті, який присвячений 50-річчю співака Леоніда Агутіна, з причини хвороби.

До речі, Максим Галкін розчулив шанувальників новим сімейним відео з Аллою Пугачовою.

Відео: РБК-Україна