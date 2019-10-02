Фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров прикрасив обкладинку знаменитого глянцю

Дмитро Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Музикант став героєм нового номера Pink

Популярний музикант Дмитро Шуров часто дає інтерв'ю глянцевим виданням, але обкладинку Pink він прикрасив вперше. Свій вибір героя відомий журнал пояснив просто: "Восени все по-іншому. Хочеться більше поживних сніданків, ліричної музики та підтримки. Тому швидко погодилися в редакції, що на обкладинці жовтневого номера повинен бути артист, чиї пісні знаємо напам'ять. Пісні, які змушують трохи сумувати, а потім відразу ж посміхнутися. Звичайно ж, це повинен бути Ріапобой".

Нова обкладинка Pink (фото: прес-служба)

В інтерв'ю Дмитро розповів про свої світлі і темні сторони, творчістьі натхнення, про слабкості і баланс, про геніальність і щастя. Кілька цитат з розмови з артистом вже потрапили в мережу:

"Я вічно балансую між пеклом і раєм. Ці емоційні гірки і дають паливо рухатися далі у творчості, писати пісні, музику. Але від них дуже втомлюєшся сам і страждають близькі".

Боротьба між темною і світлою стороною – звичайна справа (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"Світлі люди пахнуть весняним полем, першим інеєм, холодним водоспадом посеред лісу".

В інтерв'ю Діма розповів про новий альбом (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"Жінки наділені особливою інтуїцією, шостим, сьомим і так далі почуттям. Від наближення цунамі до кольору, який будуть носити все в наступному році. Вони чують ці речі набагато раніше".

Дмитро вже встиг поділитися радісною новиною з фоловерами у своєму мікроблозі. Він опублікував фото і написав: "У свіжому жовтневому @pink_magazine_ua – великий ексклюзив про прийдешній альбом, про світлі і темні сторони, багато "за життя" і, звичайно, круті журнальні фото, за що всій команді проекту величезне спасибі. налітай)".