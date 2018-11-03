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Фредді Мерк'юрі або Райан Гослінг?: опальний артист спантеличив фанатів новим образом

Lite » Зірки 03.11.2018 - 17:49
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фани в захваті від образу музиканта

Опальний український співак Макс Барських, який нещодавно влаштував для своєї команди "ретро-фотосесію", через кілька днів після Хеллоуїна опублікував знімки в образі для свята. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував. Знімки, опубліковані в його акаунті в Instagram.

 

Фото: (instagram.com/max_barskih)

Шанувальники вважають, що Макс Барських був схожий не тільки на Райана Гослінга і Фредді Мерк'юрі, але і на 57-річного актора Стенлі Туччі.

"І знову образ Фредді, тобі шаленоличить", "А схожий на маніяка з "Милі кістки" (Джордж Гарві – прим. ред.)", "На цьому фото на Райана Гостинга більше схожий", "Ти тут більше на Райана Гослінга схожий", "осподи прости, Максим, ось на тобі відриваються стилісти", — пишуть користувачі.

Фредді Мерк'юрі або Райан Гослінг?: опальний артист спантеличив фанатів новим образом

Фредді Мерк'юрі або Райан Гослінг?: опальний артист спантеличив фанатів новим образом

Фредді Мерк'юрі або Райан Гослінг?: опальний артист спантеличив фанатів новим образом

Фредді Мерк'юрі або Райан Гослінг?: опальний артист спантеличив фанатів новим образом

Скріншот поста облікового запису instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, раніше Макс Барських розповів про незвичайний зв'язок з David Guetta.

Цікаво, що один з хітів Макса Барських став офіційним саундтреком до української комедії.

Відео: РБК-Україна

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