ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ці форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тілом

Вівторок 08 вересня 2020 22:22
Ці форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тілом
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка показала кілька пікантних аутфітів

Кайлі Дженнер, схоже, ніколи не втомлюється радувати фанатів своїми пікантними знімками в ефектних вбраннях. На цей раз гаряча бізнесвумен і найбільш високооплачувана зірка в мережі показала архівні фото, які раніше не публікувала. Перший з аутфітів склав чорний топ на одне плече, який оголив живіт дівчини і підкреслив її пишні груди. А також червоні штани спортивного крою з латексу. Доповнили лук червона сумочка на ланцюжку, а також кеди. Укладку і макіяж вона зробила свої фірмові: з гламурною ноткою.

Ці форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тіломЦі форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тілом

Кайлі в новому луці (фото: instagram.com/kyliejenner)

І якщо перший образ шанувальники оцінили досить високо, то другий просто підірвав мережу. Кайлі приміряла пікантний чорний комбінезон-сітку, який підкреслив відразу всі принади її знаменитої на весь світ фігури: осину талію, апетитні груди і стегна, тонкі руки й стрункі ноги. Куди дівчина вирушила в такому образі, вона не вказала. По всьому, на вечірку або зустріч. Так як доповнила вбрання маленькою сумочкою, сонцезахисними окулярами і прикрасами. Вид зірки змусив серця фанатів битися в прискореному ритмі. Вони буквально не могли стримати слів захоплення: «Чорт, ти прекрасна», «Богиня», «Це щось», «Чудова», «Це була спекотна ніч»...

Ці форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тіломКайлі Дженнер вміє спокушати (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі показала не менш спокусливий лук, знятий для промо її нової колекції косметики. Зірка приміряла образ дівчата пін-ап, в якому, до речі, виглядала вельми гармонійно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу Кайли Дженнермодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся