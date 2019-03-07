Завжди у формі: Дженніфер Лопес продемонструвала залізний прес

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка представила нову лінію спортивного одягу

Один з головних питань, які хвилюють шанувальників Дженніфер Лопес, яка раніше заворажила новим яскравим образом, – як співачці вдається виглядати настільки молодо і розкішно у свої 49 років. Втім, вона не приховує, що ідеальній шкірі зобов'язана правильному харчуванню (зірка виключила з раціону каву і складні для травлення продукти), а також косметологічних процедур і якісному тривалого відпочинку.

А підтримувати своє тіло в спортивній формі допомагають регулярні фізичні навантаження, включаючи концерти, походи в спортзал і танці. До того ж вона регулярно влаштовує зі своїм коханим – 43-річним спортсменом і мільйонером Алексом Родрігесом – своєрідні челленджи, на якийсь період відмовляючись від цукру і вуглеводів. Що ж, треба визнати, все це працює: Дженніфер ніби молодіє рік за роком.

Спортивна Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Не дивно, що лінію спортивного одягу, який Дженніфер розробила для Niyama Sol, довірили рекламувати саме їй.

"Наша муза і ікона в одному зі спортивних нарядів, розроблених нею", – підписав бренд фото Дженніфер, перепостив собі на сторінку знімок, яким вона поділилася в своєму Instagram.

На знімку співачка полулежить в кріслі, демонструючи легінси з її зображенням, короткий топ і, безумовно, ідеальну фізичну форму і залізний прес. Шанувальники тут же засипали її коментарями: "Сексуально", "Неймовірно красиво", "Хочу тіло, як у Джей Ло. Як же вона мене надихає!", "Мої улюблені легінси для йоги назавжди", "Вогонь", "Яка гарна жінка!"...

Сама Дженніфер була небагатослівна, зазначивши, що на ній новинка для Niyama Sol, і відправивши всіх бажаючих на сайт дивитися повну колекцію.

Спортивна Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

До речі, Дженніфер обожнює заворожувати фоловерів своїми розкішними виходами, не упускаючи жодного світського події. Так, нещодавно вона виблискувала на червоній килимовій доріжці "Оскара" в сріблястому платті від Tom Ford, а пізніше – на вечірці Vanity Fair в сукні-метелику від Zuhair Murad. І звичайно, вона регулярно обирає блискучі у всіх сенсах луки для танцювального телешоу World of Dance, в якому вона виступає продюсером і суддею.

Нагадаємо, раніше 49-річна Дженніфер Лопес на вечірці Оскар 2019 затьмарила красою.

Також Лопес показала зворушливі сімейні фото з коханим Алекс Родрігес.