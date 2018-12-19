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Forbes оприлюднив імена найбагатших зірок світу 2018

Lite » Зірки 19.12.2018 - 17:38
Forbes оприлюднив імена найбагатших зірок світу 2018
Колаж: LITE

Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей із зазначенням їх доходів за рік

Впливове видання Forbes опублікувало список найбільш выскооплачуваних світових зірок. Відповідна інформація була розміщена на офіційному сайті журналу.

Лідерство дісталося легендарному режисеру, "батьку" "Зоряних воєн" Джорджу Лукасу.

Його прибуток в році, що минає, склалав $5,4 млрд. Ця цифра виявилася трохи менше ніж торішня – $5,5 млрд. І це при тому, що в 2018 режисер продав свою студію Lucasfilm кінокомпанії-гіганту Disney за $4 млрд.

Forbes оприлюднив імена найбагатших зірок світу 2018

Фото: Джордж Лукас (flickr.com)

На другій сходинці рейтингу опинився його колега Стівен Спілберг з $3,7 млрд на рахунку. "Бронза" дісталася відомій телеведучій Опрі Вінфрі з її $2,8 млрд. Замикає список мільярдерів баскетболіст Майкл Джордан з $1,7 млрд доходу.

П'яте місце топа дісталося заповзятій сестрі Кім Кардашьян Кайлі Дженнер, що заробила за рік $900 млн. З аналогічною сумою за нею йде чоловік Бейонсе Jay-Z.

Forbes оприлюднив імена найбагатших зірок світу 2018

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Далі за списком ідуть ілюзіоніст Девід Копперфільд з $875 млн, музикант і репер Diddy з $825 млн. Замикають топ американський гольфіст Тайгер Вудс з доходом, оціненим в $800 млн, і письменник Джеймс Паттерсон з аналогічною сумою.

Раніше Forbes назвав імена самих высокоплачуваних музикантів, вказавши їх доходи за 2018 рік.

Крім того, стали відомі прізвища найвпливовіших і популярних знаменитостей в Twitter.

Також ми повідомляли, що експерти Forbes оголосили найбагатших співачок у світі в 2018 році.

Відео: РБК-Україна 

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