На тлі чуток про розлучення: Кім Кардашян і Каньє Уест вирушили на райський острів

Кім Кардашьян з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірки здивували мережу

Кім Кардашян показала нові гарячі фото в нижній білизні свого бренду Skims, тим самим заявивши про вихід чергової партії речей марки. Як завжди, головною моделлю виступила сама 39-річна знаменитість. Вона приміряла відвертий топ і шорти бежевого відтінку, які облягають тіло, немов друга шкіра. Як завжди, спокуслива фігура бізнесвумен не залишила байдужими численних фоловерів Кардашьян. «Така чудова», «Ти найкраща», «Дивна», «Це любов», «Королева», «Круто», «Вау», – такі коментарі все прибувають під постом визнаної красуні.

Кім Кардашьян сама рекламує лінію (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зрозуміло, не обійшлося і без питань, куди подівся чоловік Кім – Каньє Уест. Мабуть, сімейна драма знаменитого сімейства цікавить всіх набагато більше, ніж новинки. Нагадаємо, у своїй передвиборчій кампанії Каньє зробив масу скандальних заяв про особисте життя. Так, він розповів, що просив дружину зробити аборт, коли вона була вагітна першою дитиною – Норт, а також, що дружина і її мама надмірно контролюють його і він мріє розлучитися. Пізніше Кім зробила заяву, що поведінка Каньє – результат загострення біполярного розладу.

Кім з чоловіком і сином (фото: instagram.com/kimkardashian)

У мережі стали з'являтися чутки, що ідеальний шлюб Кім і Каньє на межі розпаду. Тим не менш, підтверджень цьому немає – здогадки будуються на висловлюваннях інсайдерів. І за новою інформацією від них, пара вирушила на приватний острів у Карібському морі, щоб розібратися у своїх стосунках. Разом з дітьми вони розмістилися на віллі, що нагадує фортецю. Таким чином вони вирішили ізолюватися від всього світу, щоб присвятити час тільки собі. Компанію їм склав також пастор, який вінчав пару. Він є давнім другом Каньє, і Кім сподівається, що чоловік допоможе вирішити проблеми в сім'ї і заспокоїти Уеста.