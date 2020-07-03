Фігура мрії: Алессандра Амбросіо захопила спортивним тілом у відвертому образі

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка показала новий пляжний лук

Алессандра Амбросіо радує шанувальників гарячими пляжними фото круглий рік. Але влітку їх стає максимально багато. І фанати тільки раді такому стану речей. Для нового аутфіта зірка подіумів обрала відверте вбрання, яке підкреслило її фігуру: осину талію, пишні груди і довгі стрункі ноги. Мама двох дітей легко може дозволити собі крихітні джинсові шорти, пікантне бікіні, а також яскраві речі життєрадісних відтінків. Саме так вона і вчинила! В довершення свого лука Амбросіо підібрала окуляри актуальної форми, а також свої улюблені підвіски. Дівчина позує на тлі океану, розкинувшись в дизайнерському кріслі на розкішній яхті. «Я відпливаю», – написала вона під фото. Чим викликала у публіки тільки захоплення.

Алессандра на відпочинку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Ти неймовірна», «Богиня», «Ці ноги», «Як можна бути такою красивою», «Ідеальна», – не перестають сипатися на екс-«ангела» Victoria's Secret компліменти. І вона їх по праву заслужила! Щоб її тіло виглядало настільки привабливо, модель і бізнесвумен не пропускає тренувань і намагається регулярно влаштовувати собі прогулянки і пробіжки. Папарацці часто застають Алессандру в спортивних образах саме тому, що вона використовує кожну вільну хвилину, щоб зайнятися своїм тілом. Алессандра обожнює йогу і часто пише в своїх сторіз, що саме так вона бачить турботу про себе. А в одній з останніх фотосесій для глянцю вона продемонструвала невидаую гнучкість і спортивну підготовку, примірявши наймодніші речі.

Алессандра обожнює гарячі фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Раніше ми писали, що Алессандра любить красуватися і в простому домашньому одязі. Нещодавно вона представила зйомку в крихітних джинсових шортах, верху від білого купальника з власної лінії, а також блідо-бузкового відтінку широкій кофті на гудзиках. В такому досить простому вигляді вона виглядала не гірше, ніж на червоних доріжках і для зйомок глянцевих видань, за що отримала масу позитивних коментарів та лайків.

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Автор: Lite