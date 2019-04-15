Прапор України: Осадча і Кароль вразили ефектними нарядами на Голосі країни 9

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Зіркові красуні блищали в яскравих сукнях з розрізами

Ось і відгримів півфінал популярного вокального шоу Голос країни 9, на якому учасники боролися за своє право пройти далі, а ведучі та зіркові тренери демонстрували яскраві та ефектні образи. Так, дві зіркові красуні Тіна Кароль та Катя Осадча одяглися так, що разом вони формували жовто-синій прапор України. Знімками поділилася в своєму Instagram беззмінна ведуча проекту.

На спільному фото зірки позують поруч, кокетливо виставивши вперед ніжки. Осадча блищала в синьому вечірньому платті від львівського бренду Olya Mak з відкритими плечима і довгим подолом ззаду. Довжина наряду підкреслила довгі стрункі ноги телеведучої. Катя доповнила образ масивними кільцями і дизайнерськими туфлями-човниками сріблястого кольору від MY25.

Фото: Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/kosadcha)

Кароль же віддала перевагу ефектній жовтій сукні з відвертим декольте і пікантним розрізом на стегні. "Лук" доповнили босоніжки на підборах і фірмова червона помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ми з @tina_karol сьгодні жовто-синій прапор #СлаваУкраїні", - підписала публікацію Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі поспішили залишити свої коментарі, захоплюючись зовнішнім виглядом двох зоряних українок.

"Найкрасивіші!"

"Квіточки наші"

"Королеви"

"Ви неймовірні жінки. Гордість України"

"Чарівні"

"Ви надбання України"

"Дві красуні Українки"

"Подружки-говорушки!"

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Проте багатьом фанам не сподобався образ Тіни Кароль і деякі навіть порадили їй звільнити стиліста, який його обрав.

"Оу, невдалий колір сукні для Тіни. І відсутність брів теж не прикрашає її"

"Сукня Тіни виглядає дуже дешево"

"Тут Тіна Вам явно програє. Катя"

"Повна несмак"

"Не йде Тіні образ. Ні плаття і ні макіяж"

"Я не впізнала Тіну. Стилісти ви там що, сліпі? Примудрилися зіпсувати красу Кароль"

"Прям дуже дивна сукня на Тіні , особливо драпірування на стегнах"

"Ми чогось не розуміємо ? Що за лахміття на Тіні ? Я думала красу нічим не зіпсувати..."

Нагадаємо, Тіна Кароль та Дан Балан влаштували "скажене весілля" у прямому ефірі Голосу країни 9.

Ми також писали, що Катя Осадча затьмарила красою на світському вечорі в Австрії.