Прапор України: Осадча і Кароль вразили ефектними нарядами на Голосі країни 9

Зіркові красуні блищали в яскравих сукнях з розрізами
Ось і відгримів півфінал популярного вокального шоу Голос країни 9, на якому учасники боролися за своє право пройти далі, а ведучі та зіркові тренери демонстрували яскраві та ефектні образи. Так, дві зіркові красуні Тіна Кароль та Катя Осадча одяглися так, що разом вони формували жовто-синій прапор України. Знімками поділилася в своєму Instagram беззмінна ведуча проекту.
На спільному фото зірки позують поруч, кокетливо виставивши вперед ніжки. Осадча блищала в синьому вечірньому платті від львівського бренду Olya Mak з відкритими плечима і довгим подолом ззаду. Довжина наряду підкреслила довгі стрункі ноги телеведучої. Катя доповнила образ масивними кільцями і дизайнерськими туфлями-човниками сріблястого кольору від MY25.
Фото: Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/kosadcha)
Кароль же віддала перевагу ефектній жовтій сукні з відвертим декольте і пікантним розрізом на стегні. "Лук" доповнили босоніжки на підборах і фірмова червона помада.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Ми з @tina_karol сьгодні жовто-синій прапор #СлаваУкраїні", - підписала публікацію Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі поспішили залишити свої коментарі, захоплюючись зовнішнім виглядом двох зоряних українок.
Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)
Проте багатьом фанам не сподобався образ Тіни Кароль і деякі навіть порадили їй звільнити стиліста, який його обрав.
Нагадаємо, Тіна Кароль та Дан Балан влаштували "скажене весілля" у прямому ефірі Голосу країни 9.
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