Фітнес-мотивація: Єва Лонгорія розкрила секрет струнких ноги і пружних сідниць (відео)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка мотивує шанувальників

Єва Лонгорія регулярно захоплює шанувальників стильними виходами в різноманітних нарядах, а ще – своєю досконалою фігурою. Періодично 44-річна красуня привідкриває таємницю такої чудової фігури, наочно показуючи, як добитися подібного результату. У черговому відео зірка, яка вже стала справжньою фітнес-іконою, демонструє вправи на нижню частину тіла.

Єва у відмінній формі! (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва робить глибокі присідання, тримаючи в руках штангу. Короткий ролик викликав справжню бурю захоплення у шанувальників Лонгорії. Не дивно! Тепер зрозуміло, як вічно зайнятій знаменитості і мамі вдається залишатися такою стрункою і підтягнутою. До речі, бездоганні ноги і пружні сідниці вже стали справжньою фішкою зірки. А одного разу ноги Єви навіть були визнані найкрасивішими серед світових знаменитостей за версією відомого чоловічого журналу.

Єва в спортзалі (відео: instagram.com/evalongoria)

Щоб підкреслити всі принади свого тіла, Єва одягла спокусливе спортивне вбрання. Чорні легінси і чорний топ ще сильніше акцентували увагу на досконалих обрисах фігури, а рожеві і сірі плетіння надали образу зухвалу життєрадісну нотку. Доповнювали картину чорні кросівки і рукавички. Волосся Лонгорія зібрала у високий пучок, а макіяж вирішила не наносити. Милуватися свіжістю і красою зірки можна нескінченно!

Струнке тіло – "база" для стильних образів (фото: instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що зазвичай Єва публікує вправи на верхню частину тіла, показуючи роботу м'язів рук і спини. Робота з гантелями, штангою, фітнес-гумками і канатами... В хід іде все! І потрібно віддати належне зірці: точена фігура 44-річної красуні – справжня мотивація для всіх її шанувальників. Вони не втомлюються писати, як вона надихає їх, і дякувати їй.