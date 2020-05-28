Фітнес-мотивація: Брітні Спірс похвалилася ідеальною фігурою в крихітних шортах

Брітні Спірс обожнює спортивні навантаження, різноманітні вбрання, а також свій мікроблог. А тому на її сторінці завжди є нові фото і відео – від навчальних і надихаючих до формату чисто розважального. Приміром, кілька годин тому 38-річна зірка вирішила показати новий образ на вихід. Брітні одягла речі свого улюбленого фасону: укорочену блузку з довгими рукавами-ліхтариками, а також ультракороткі джинсові шорти. Співачка підібрала і свої улюблені аксесуари: біле намисто і сережки. Волосся Спірс розпустила по плечах, уклавши їх структурними пасмами.

Брітні радує мережу стрункістю (відео: instagram.com/britneyspears)

В нехитрому ролику Брітні крокує, засунувши руки в кишені і весело посміхаючись в камеру. «Сьогодні я одягла свій улюблений білий топ... побігла на вулицю ... зняла взуття в траві і зрозуміла, що уява сильніше, ніж знання!», – написала зірка загадковий підпис. Фанати тут же почали обговорювати зовнішність співачки, а також уточнювати бренд її улюблених речей. Багато хто, як завжди, відзначив небувалу стрункість зірки. Точені ноги й накачаний прес Спірс стали головним предметом обговорення під постом. Не залишилося без уваги і дещо незвичайне висловлювання знаменитої співачки.

Уява дійсно більш сильна

Я люблю Бріт... Але мені цікаво: вона одягає одні і ті шорти з кожним топом?

Голка в білій блузі

Ти так красива

Худа королева

Люблю тебе

Живу і люблю свою уяву, це сила

Ікона

Гаряче

Чудова! Я люблю тебе бачити усміхненою. Залишайся в безпеці, королева

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, своєю прекрасною формою Брітні зобов'язана бойфренду. Сем Асгарі в свій час став тим, хто підштовхнув дівчину, яка страждає від депресії, до щасливих змін. Зокрема надихнув її на регулярні заняття. Тепер Спірс кожну вільну хвилину проводить в спортзалі, роблячи собі прес, "як у її хлопця". Так що Сем явно має дар переконувати!