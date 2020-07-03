Фітнес-богиня: Брітні Спірс демонструє витончену фігуру в крихітних шортах

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Зірка знову влаштувала танці

Брітні Спірс виклала нове відео зі своїм дефіле і танцями, злегка помінявши звичний образ. Співачка одягла крихітні білі шорти з низькою посадкою, яскраво-жовтий кроп-топ а доповнила все білими намистом. На засмаглому тілі зірки такі речі виглядали вигідно, до того ж вони підкреслили її струнку фігуру. Недарма Спірс пропадає в спортзалах і на заняттях зі своїм коханим Семом Асгарі! Більшість шанувальників відзначили, що Брітні виглядає відмінно. Також похвалили її зачіску – співачка зібрала волосся у високий хвіст. А ще – він останнім часом став помітно більш акуратним і свіжим. «Ти королева», «Яка ти красива», «Королева квітів», «Як завжди струнка», – пораділи віддані фанати...

Співачка записала нове відео (відео: instagram.com/britneyspears)

Але ось поведінка співачки все ще багатьох бентежить. Так, вона додала в ролик схожі рухи, які періодично повторює, а також крутиться з букетом квітів. Подив викликав і підпис артистки у відео: «HOLY HOLY CRAP! Сьогодні мій флорист здивував мене тим, що зробив квіткову композицію різних кольорів... Я була так схвильована, що накинула свою улюблену жовту блузу і просто повинна була цим поділиться».

«Я не розумію, чому всі вважають, що це нормально», «Що тут відбувається?», «Ви думаєте, вона жартує?», «Все в порядку, Бріт?», «У мене просто немає слів», «Друзі, ви робите так, коли отримуєте квіти?», – пишуть шанувальники. Також деякі фани знову взялися коментувати макіяж співачки. «Брітні, ти дуже гарна. Але мені б хотілося, щоб ти не використовувала так багато лайнера для очей. Підводка робить тебе старшою. Менше підводки зробить твій образ навіть більш прекрасною, чим ти вже є».

Поведінка Спірс турбує фанатів (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, раніше шанувальники вже били на сполох після неадекватної поведінки співачки на черговому відео. У той же час зірка виглядає щасливою і цілком врівноваженою, відзначають інші. Бойфренд Брітні Сем Асгарі не бере участь в обговореннях під постами своєї дівчини. Але зате періодично пише їй компліменти та слова любові.

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Автор: Lite