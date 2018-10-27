"Фільм жахів "Черниця": Даша Астаф'єва знялася у містичній фотосесії з Потапом

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка вразила страхітливими образами

Екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва, яка зараз виступає сольно, здивувала містичною фотосесією.

Напередодні Хеллоуїна 33-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram знімками, на яких вона позує в страхітливих образах.

На одному з кадрів Астаф'єву можна побачити у вбранні Черниці з кров'ю на лобі. Ззаду дівчини позує Потап в образі пастора з порізами на щоці.

Даша Астаф'єва та Потап. Фото: instagram.com/da_astafieva

На іншому фото Даша зі стразами на обличчі демонструє свої пишні груди.

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

На третьому - в сріблястому кофті, посипаній паєтками, Даша Астаф'єва облизує криваві пальці.

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

На ще одному знімку співачка позує в оточенні чоловіків в гримі в клубах диму.

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Фанатів зірки по-справжньому вразила ця зйомка. Свої коментарі вони залишили під кадрами:

"Фільм жахів "Черниця", "Чудові фото", "Богиня".

Нагадаємо, раніше спокуслива Даша Астаф'єва здалася в ретро-образі.

Астаф'єва поділилася шокуючою історією про те, чому боїться їздити в поїздах. Про настільки незвичайної подробиці співачка розповіла в ефірі передачі "Хто зверху?".

Даша Астаф'єва: цікаві факти з біографії (відео: РБК-Україна)