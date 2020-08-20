Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні

Співачка показала гімнастичні етюди з кругом
Вікторія Смеюха з НеАнгелів – власниця завидних струнких форм. Її фігура не залишає байдужими шанувальників і вони регулярно завалюють зірку компліментами, особливо після публікації фото в бікіні. Нові знімки дівчини були дуже гарячими, адже вона показала свою оголену п'яту точку з бликої відстані!
Віка відпочиває в басейні, поки невідомий фотограф знімає її пружні сідниці і точені форми в бікіні.
"Чому я лежу і нічого не роблю? Адже, що не робиться - все на краще! Вітаю всіх причетних, зі Всесвітнім днем ліні, який відзначається саме сьогодні, 20 серпня! Закликаю всіх розслабитися, ненадовго забути про побутові проблеми і нічого не робити! Життя не складається з однієї роботи, так і для гарної праці потрібно вміти вчасно відпочити і набратися сил", - пояснила співачка
Шанувальники не змогли залишатися в стороні після побаченого.
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Раніше вона розмістила ролик, де в строкатому бікіні робить гімнастичні вправи з надувним кругом біля басейну. На задньому фоні можна побачити небогу співачки – Лізу. Дівчину знімає загадковий молодий чоловік, який побажав залишитися по ту сторону кадра. До речі, його голос шанувальники артисти неодноразово чують на відео – таємничий оператор їздив із зіркою відпочивати, тому можна припустити, що Віку знімає її бойфренд, якого вона поки не готова представити світу.
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Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів у соковитому "ягідному" бікіні спантеличила шанувальників.