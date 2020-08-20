Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні

Віктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка показала гімнастичні етюди з кругом

Вікторія Смеюха з НеАнгелів – власниця завидних струнких форм. Її фігура не залишає байдужими шанувальників і вони регулярно завалюють зірку компліментами, особливо після публікації фото в бікіні. Нові знімки дівчини були дуже гарячими, адже вона показала свою оголену п'яту точку з бликої відстані!

Віка відпочиває в басейні, поки невідомий фотограф знімає її пружні сідниці і точені форми в бікіні.

"Чому я лежу і нічого не роблю? Адже, що не робиться - все на краще! Вітаю всіх причетних, зі Всесвітнім днем ліні, який відзначається саме сьогодні, 20 серпня! Закликаю всіх розслабитися, ненадовго забути про побутові проблеми і нічого не робити! Життя не складається з однієї роботи, так і для гарної праці потрібно вміти вчасно відпочити і набратися сил", - пояснила співачка

Шанувальники не змогли залишатися в стороні після побаченого.

Класна у вас ...

Віка,ви ідеальна,просто лялечка

Ідеальна

Про, вмієш порадувати око

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Раніше вона розмістила ролик, де в строкатому бікіні робить гімнастичні вправи з надувним кругом біля басейну. На задньому фоні можна побачити небогу співачки – Лізу. Дівчину знімає загадковий молодий чоловік, який побажав залишитися по ту сторону кадра. До речі, його голос шанувальники артисти неодноразово чують на відео – таємничий оператор їздив із зіркою відпочивати, тому можна припустити, що Віку знімає її бойфренд, якого вона поки не готова представити світу.

Віка, Ви демонструєте майже гімнастичну вправу. Виглядаєте неймовірно привабливою. Бажаю Вам радісного настрою і приємного відпочинку

Супер

Красуні

Фігура -шик !

Клас! Фігурка космос

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів у соковитому "ягідному" бікіні спантеличила шанувальників.