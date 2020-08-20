ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні

Четвер 20 серпня 2020 16:38
Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні
Віктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Lite

Співачка показала гімнастичні етюди з кругом

Вікторія Смеюха з НеАнгелів – власниця завидних струнких форм. Її фігура не залишає байдужими шанувальників і вони регулярно завалюють зірку компліментами, особливо після публікації фото в бікіні. Нові знімки дівчини були дуже гарячими, адже вона показала свою оголену п'яту точку з бликої відстані!

Віка відпочиває в басейні, поки невідомий фотограф знімає її пружні сідниці і точені форми в бікіні.

"Чому я лежу і нічого не роблю? Адже, що не робиться - все на краще! Вітаю всіх причетних, зі Всесвітнім днем ліні, який відзначається саме сьогодні, 20 серпня! Закликаю всіх розслабитися, ненадовго забути про побутові проблеми і нічого не робити! Життя не складається з однієї роботи, так і для гарної праці потрібно вміти вчасно відпочити і набратися сил", - пояснила співачка

Шанувальники не змогли залишатися в стороні після побаченого.

  • Класна у вас ...
  • Віка,ви ідеальна,просто лялечка
  • Ідеальна
  • Про, вмієш порадувати око

Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні

Фігура – шик! Віка з НеАнгелів розбурхала пружною п'ятою точкою і видовищними трюками в бікіні

Скріншот коментарів

Раніше вона розмістила ролик, де в строкатому бікіні робить гімнастичні вправи з надувним кругом біля басейну. На задньому фоні можна побачити небогу співачки – Лізу. Дівчину знімає загадковий молодий чоловік, який побажав залишитися по ту сторону кадра. До речі, його голос шанувальники артисти неодноразово чують на відео – таємничий оператор їздив із зіркою відпочивати, тому можна припустити, що Віку знімає її бойфренд, якого вона поки не готова представити світу.

  • Віка, Ви демонструєте майже гімнастичну вправу. Виглядаєте неймовірно привабливою. Бажаю Вам радісного настрою і приємного відпочинку
  • Супер
  • Красуні
  • Фігура -шик !
  • Клас! Фігурка космос

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів у соковитому "ягідному" бікіні спантеличила шанувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся