Фігура мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в крихітному купальнику

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка не витримує карантин

Кайлі Дженнер продовжує свою популярну «рубрику», де вона розповідає, як їй не вистачає соціальної активності та свободи пересування. І якщо раніше справа стосувалася туги за івентами і тусовками, то зараз 22-річна зірка згадала про подорожі. У своєму мікроблозі дівчина опублікувала пару гарячих фото з райських островів. На них вона постала в екстремально спокусливому образі, чим невимовно порадувала фоловерів.

Кайлі на морі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі сидить на шезлонгу на тлі води в крихітному бікіні лілового відтінку, яке підкреслило її апетитні форми. Вона млосно прикрила очі, немов насолоджуючись променями сонця і легким бризом. «Я б хотіла, щоб я була тут, прямо зараз», – додала красномовний підпис наймолодша мільярдерка у світі.

Пост юної бізнесвумен набрав рекордну кількість лайків – близько 9 мільйонів. Для порівняння – пост, де Дженнер з'явилася в яскравому образі з рожевими волоссям, відзначили «сердечками» близько 4 мільйонів фоловерів.

Кайлі дає поради фанам (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз Кайлі показала ще пару фото – вже з повсякденного життя. Так, дівчина подякувала працівникам служб, які не можуть залишатися вдома. А також продемонструвала яблучний пиріг, який, скоріше за все, спекла сама. Ще вона поділилася радами про використання препаратів – Тайленола і Адвіла – в умовах вірусу.

А наостанок вирішила надихнути фоловерів, опублікувавши послання про своє перебування на карантині. «Сьогодні я відзначаю мій другий тиждень на карантині. Ми можемо це зробити! Давайте поставимося до цього серйозно», – написала молода мама. До речі, в сторіз фігурує і малятко Стормі. Кайлі показала, як вона одягає на дівчинку кольорові колготки. Так що тимчасове «ув'язнення» у будинку ніяк не вплинуло на пристрасть сімейства до яскравих образів і стильного вбрання.