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Фігура мрії: Брітні Спірс демонструє ідеальне тіло в спокусливих відео

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Зірка поділилася радісним настроєм

Брітні Спірс вкотре порадувала фанатів запальним відео. Цього разу дівчина записала відразу два ролика, які виклала в мережу з перервою в кілька годин. «Я вирішила поділитися 6 іншими версіями танцю під цю пісню. Молюся за своїх друзів, благослови їх Бог», – написала співачка під першим. Для танців вона вибрала ультракороткі шорти і яскраво-зелений топ, а на завершення – улюблений аксесуар красуні, чорний широкий чокер. Нікуди не подівся і її фірмовий макіяж зі злегка затушованими тінями. Волосся співачка зібрала у високий пучок на потилиці.

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