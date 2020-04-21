Фігура мрії: Брітні Спірс демонструє ідеальне тіло в спокусливих відео

Брітні Спірс вкотре порадувала фанатів запальним відео. Цього разу дівчина записала відразу два ролика, які виклала в мережу з перервою в кілька годин. «Я вирішила поділитися 6 іншими версіями танцю під цю пісню. Молюся за своїх друзів, благослови їх Бог», – написала співачка під першим. Для танців вона вибрала ультракороткі шорти і яскраво-зелений топ, а на завершення – улюблений аксесуар красуні, чорний широкий чокер. Нікуди не подівся і її фірмовий макіяж зі злегка затушованими тінями. Волосся співачка зібрала у високий пучок на потилиці.