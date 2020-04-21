Фигура мечты: Бритни Спирс демонстрирует идеальное тело в соблазнительных видео

Бритни Спирс в который раз порадовала фанатов зажигательным видео. В этот раз девушка записала сразу два ролика, которые выложила в сеть с перерывом в пару часов. «Я решила поделиться 6 другими версиями танца под эту песню. Молюсь за своих друзей, благослови их Бог», – написала певица под первым. Для танцев она выбрала ультракороткие шорты и ярко-зеленый топ, а в завершение – любимый аксессуар красавицы, черный широкий чокер. Никуда не делся и ее фирменный макияж со слегка растушеванными тенями. Волосы певица собрала в высокий пучок на затылке.