"Фігура-гітара": Леся Нікітюк похвалилася своїми формами в мініатюрному купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк здивувала шанувальників жіночною фігурою з тонкою талією

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу надзвичайно спокусливим фото. Знаменитість позувала на пляжі на тлі бунгало в одному лише чорному мініатюрному купальнику, скромно посміхаючись на камеру.

Кінець січня гумористка і телеведуча вирішила провести в теплому куточку планети — Мальдівах і про свій прекрасний відпочинк щодня розповідає у своєму акаунті Instagram. Але найбільше радують шанувальників пляжні фото знаменитості, на яких можна розгледіти струнку фігуру "Богині ламінату" в купальнику.

Фото: Леся Нікітюк в спокусливому купальнику (instagram.com/lesia_nikituk)

Чорний мініатюрний купальник виявився найпопулярнішим серед підписників, так як за фото у ньому, Леся отримала найбільше улесливих коментарів. За 4 години пост зібрав тисячу компліментів з приводу жіночної фігури української Леді Ле.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Гарна Леська, молодичка. Так тримати!!!"

"У тебе стала модна фігура гітара"

"Файна жінка!!!"

"ЛЕОНСІТООООО так тримати!!!"

"Гарного тобі відпочинку!!!"

"Шикарна!"

"Та да не погані форми"

"Богиня"

"Леся! Гарного відпочинку"

"Втекли кілограми після танців, там Леся працювала чесно", - зазначили шанувальники.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Богиня"

"Чудово"

"Дуже гарно і красиво"

"БАГИНЯ МОРЯ"

"шикарна ..."

"Прекрасні форми!"

"Ой, Леся, що де ти робиш з мужиками!"

"Красоточка!" - написали захоплені шанувальники.

Читайте також Леся Нікітюк розповіла, чим зайнятися на Мальдівах. Вона пояснила, чому не вважає нудним відпочинок для багатих.

Раніше Леся Нікітюк озвучила вартість відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що середньостатистичному українцю таке задоволення влетить у копієчку.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)