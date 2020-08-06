Фігура – бомба: щаслива Настя Каменських в бікіні спокусив апетитними округлостями

Настя Каменських нещодавно повернулася додому з Туреччини, де не тільки відпочивала, але й виступала. Вона встигла сповна насолодитися морем та сонцем, а також привезти в Київ не тільки гарний настрій, але і масу нових ефектних фото, більшість з яких в купальнику. Артистка щедро ділиться в соцмережах видовищними кадрами і демонструє свою підтягнуту і апетитну фігуру.

Зірка показала знімок в чорному бікіні, який ідеально підкреслив спортивну фігуру зірки. Вона перекинула волосся на одну сторону і приймає сонячні ванни, розкинувши руки.

"Проживаю найкращі моменти в житті", - підписала яскравий кадр на морському пірсі українська красуня. Шанувальники звернули увагу не тільки на захоплюючі дух пейзажі, але і на фігуру співачки, яку вважали розкішною.

Ласкаво просимо в цей світ: Настя Каменських умилила поповненням в сім'ї

Коли на фото все ідеально

Краща

Богиня

Шикарна

Красунечка

Фігура - бомба

Настуся, ти супер!

Не можна бути красивою такою

Настя, ти принадність

Шикарна фігура

Виглядаєте шикарно!

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала коротке відео своїх перетворень – в ролику вона з'явилася в сукні різного фасону і крою, а фоном для неї стали безкраї поля. Вона постала у вільному вбранні пудрового відтінку, короткому строкатому платті-халаті і чорному міні на запах. "Відчуваю себе наче квітка на полі", - поділилася розумами Настя.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася своїм значимим досягненням і поділилася радістю.