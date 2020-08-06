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Фігура – бомба: щаслива Настя Каменських в бікіні спокусив апетитними округлостями

Автор: Lite

Співачка поделалась ефектним кадром з Туреччини

Настя Каменських нещодавно повернулася додому з Туреччини, де не тільки відпочивала, але й виступала. Вона встигла сповна насолодитися морем та сонцем, а також привезти в Київ не тільки гарний настрій, але і масу нових ефектних фото, більшість з яких в купальнику. Артистка щедро ділиться в соцмережах видовищними кадрами і демонструє свою підтягнуту і апетитну фігуру.

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Зірка показала знімок в чорному бікіні, який ідеально підкреслив спортивну фігуру зірки. Вона перекинула волосся на одну сторону і приймає сонячні ванни, розкинувши руки.

"Проживаю найкращі моменти в житті", - підписала яскравий кадр на морському пірсі українська красуня. Шанувальники звернули увагу не тільки на захоплюючі дух пейзажі, але і на фігуру співачки, яку вважали розкішною.

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  • Коли на фото все ідеально
  • Краща
  • Богиня
  • Шикарна
  • Красунечка
  • Фігура - бомба
  • Настуся, ти супер!
  • Не можна бути красивою такою
  • Настя, ти принадність
  • Шикарна фігура
  • Виглядаєте шикарно!

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала коротке відео своїх перетворень – в ролику вона з'явилася в сукні різного фасону і крою, а фоном для неї стали безкраї поля. Вона постала у вільному вбранні пудрового відтінку, короткому строкатому платті-халаті і чорному міні на запах. "Відчуваю себе наче квітка на полі", - поділилася розумами Настя.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася своїм значимим досягненням і поділилася радістю.

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