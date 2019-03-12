Фантастична жінка: Тіна Кароль полонила шанувальників "втомленим" фото

Тіна не дивиться в кадр, але від цього фото стає ще більш атмосферним

Тина Кароль буквально ни на минуту не оставляет поклонников в покое. Украинская певица очень трепетно следит за обновлениями на своей instagram-страничке, которая при этом должна выглядеть очень стильно и изысканно. Кароль строго следит за этим процессом! То опубликует серию снимков в брендовых вещах, то заставит фанатов восхищаться мотивами арт-нуво, как это было недавно.

Теперь же Кароль показала еще один результат fashion-сотрудничества. Напомним, что певица снялась для украинского издания всемирно известного глянца Vogue. К сожалению, на данный момент ни певица, ни издание не показали полный результат съемки. Однако Кароль потихоньку приоткрывает занавес.

Как-то она опубликовала ультра стильный черно-белый портрет, на котором позировала в меховой шапочке и таких же меховых манжетах на руках.

Теперь же Кароль показала снимок в другом образе. На нем исполнительница позирует полулежа в вычурном кресле. На певице – белое платье с открытыми плечами, а также черный лаковый корсет. Певица не смотрит в кадр. Фото сделано под непривычным ракурсом со стороны. За счет чего кадр и получился какой-то по-своему особенный.

Тина Кароль в стильной фотосессии для Vogue Ukraine (фото: instagram.com/tina_karol)

Безусловно, что поклонники певицы не смогли обойти стороной ее новое "фото-появление".

"Тине больше идет естественность. Без красной помады, макияжа. Она такая зайка сразу становится"

"Нежный образ! Ключицы... Класс"

"Сколько органики"

"Фантастическая женщина"

"Ты ослепляешь своей красотой и грациозностью!"

"Тинааа, убиваешь своей красотой"

"Нежность... Такая любовь, очень красиво"

"Почему такая красивая и привлекательная"

"Осторожнее, здесь горячая девушка)"

"Как все на грани... тонко, изящно, стильно! И вкусно!"

Также напомним предыдущее фото, также сделанное для Vogue Ukraine:

Обворожительная Тина Кароль

Напомним, ранее сын Тины Кароль трогательно поздравил маму с праздником – 8 марта.

Также во время недавнего, 8-го эфира шоу Голос країни Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.