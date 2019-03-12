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Фантастична жінка: Тіна Кароль полонила шанувальників "втомленим" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 19:32
Фантастична жінка: Тіна Кароль полонила шанувальників "втомленим" фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна не дивиться в кадр, але від цього фото стає ще більш атмосферним

Тіна Кароль буквально ні на хвилину не залишає шанувальників у спокої. Українська співачка дуже уважно стежить за оновленнями на своїй instagram-сторінці, яка при цьому повинна виглядати дуже стильно і вишукано. Кароль строго стежить за цим процесом! То опублікує серію знімків в брендових речах, то змусить фанатів захоплюватися мотивами арт-нуво, як це було нещодавно.

Тепер же Кароль показала ще один результат fashion-співпраці. Нагадаємо, що співачка знялася для українського видання всесвітньо відомого глянцю Vogue. На жаль, на даний момент ні співачка, ні видання не показали повний результат зйомки. Однак Кароль потроху відкриває завісу.

Якось вона опублікувала ультра стильний чорно-білий портрет, на якому позувала у хутряній шапочці і таких же хутряних манжетах на руках.

Тепер же Кароль показала знімок в іншому образі. На ньому співачка позує напівлежачи в вишуканому кріслі. На співачці – біле плаття з відкритими плечима, а також чорний лаковий корсет. Співачка не дивиться в кадр. Фото зроблено під незвичним ракурсом з боку. За рахунок чого кадр і вийшов якийсь по-своєму особливий.

Тіна Кароль

Тіна Кароль в стильній фотосесії для Vogue Ukraine (фото: instagram.com/tina_karol)

Безумовно, що шанувальники співачки не змогли обійти стороною її нову "фото-появу".

  • "Тіні більше йде природність. Без червоної помади, макіяжу. Вона така зайчик відразу стає"
  • "Ніжний образ! Ключиці... Клас"
  • "Скільки органіки"
  • "Фантастична жінка"
  • "Ти осліплюєш своєю красою і граціозністю!"
  • "Тінааа, вбиваєш своєю красою"
  • "Ніжність... Така любов, дуже красиво"
  • "Чому така красива і приваблива"
  • "Обережніше, тут гаряча дівчина)"
  • "Як все на грані... тонко, вишукано, стильно! І смачно!"

Також нагадаємо попереднє фото, також зроблене для Vogue Ukraine:

Тіна Кароль

Чарівна Тіна Кароль

Нагадаємо, раніше син Тіни Кароль зворушливо привітав маму з святом – 8 березня.

Також під час недавнього, 8-го ефіру шоу Голос країни Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

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Новини України Тіна Кароль
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