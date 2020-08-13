Фантастична жінка: Кетрін Зета-Джонс вразила натуральною красою на архівному фото

Зірка показала новий кадр з молодості
Кетрін Зета-Джонс – одна з найкрасивіших жінок світового кінематографу, яка прославилася не тільки завдяки таланту, але і незвичайною зовнішностю. У своєму блозі зірка часто демонструє, що її краса з роками не стала менш яскравою. Але все ж, коли вона викладає фото з молодості, шанувальники просто не можуть намилуватися. Один з таких кадрів з'явився на сторінці Кетрін кілька годин тому. На ньому вона позує ще зовсім юною. Ніжний овал обличчя, бархатиста шкіра, сяючі очі, шовковисте волосся, загадкова посмішка просто звели з розуму численних шанувальників красуні. «Шлю любов і побажання безпеки. Як у вас віх справи?», – написала Зета-Джонс під кадром.
Мережа у відповідь почала не тільки розповідати про свої справи, але і хвалити дивовижну красу дівчини на фото: «Що за прекрасна леді», «Чудова», «Ти виглядаєш фантастично», «Зараз вже набагато краще», «Це прекрасне фото, ти виглядаєш такою натуральною», «Королева», «Прекрасна жінка»...
Також днями актриса порадувала шанувальників сімейними фото. Свій ювілей відзначав син Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа – Ділан. Хлопцеві виповнилося 20 років, і на честь такої події його знаменита мама запостила зворушливі фото. Перше – де Ділан ще зовсім малюк, щаслива Кетрін тримає дитину на руках і виглядає неймовірно щасливою. Друге – де хлопець вже дорослий. «З днем народження мого улюбленого сина Ділана. 20 років тому мені було надано найкращий подарунок, який продовжує обдаровувати мене. Ти світло мого життя, і я люблю тебе кожною унцією своєї істоти», – написала актриса і любляча мама.