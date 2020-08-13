Фантастична жінка: Кетрін Зета-Джонс вразила натуральною красою на архівному фото

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка показала новий кадр з молодості

Кетрін Зета-Джонс – одна з найкрасивіших жінок світового кінематографу, яка прославилася не тільки завдяки таланту, але і незвичайною зовнішностю. У своєму блозі зірка часто демонструє, що її краса з роками не стала менш яскравою. Але все ж, коли вона викладає фото з молодості, шанувальники просто не можуть намилуватися. Один з таких кадрів з'явився на сторінці Кетрін кілька годин тому. На ньому вона позує ще зовсім юною. Ніжний овал обличчя, бархатиста шкіра, сяючі очі, шовковисте волосся, загадкова посмішка просто звели з розуму численних шанувальників красуні. «Шлю любов і побажання безпеки. Як у вас віх справи?», – написала Зета-Джонс під кадром.

Архівне фото Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Мережа у відповідь почала не тільки розповідати про свої справи, але і хвалити дивовижну красу дівчини на фото: «Що за прекрасна леді», «Чудова», «Ти виглядаєш фантастично», «Зараз вже набагато краще», «Це прекрасне фото, ти виглядаєш такою натуральною», «Королева», «Прекрасна жінка»...

Ділан Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Також днями актриса порадувала шанувальників сімейними фото. Свій ювілей відзначав син Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа – Ділан. Хлопцеві виповнилося 20 років, і на честь такої події його знаменита мама запостила зворушливі фото. Перше – де Ділан ще зовсім малюк, щаслива Кетрін тримає дитину на руках і виглядає неймовірно щасливою. Друге – де хлопець вже дорослий. «З днем народження мого улюбленого сина Ділана. 20 років тому мені було надано найкращий подарунок, який продовжує обдаровувати мене. Ти світло мого життя, і я люблю тебе кожною унцією своєї істоти», – написала актриса і любляча мама.