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Їй точно 61? Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою у вузьких шкіряних штанах

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 19:33
Їй точно 61? Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою у вузьких шкіряних штанах
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка полонила шанувальників новими фото

Шерон Стоун належить до типу знаменитостей, яким вік абсолютно не заважає блищати на публіці і у відвертих зйомках. 61-річна актриса, як і раніше струнка, гарна й може дозволити собі найрізноманітніші вбрання.

Приміром, днями вона поділилася фото свого нового стрітстайл-образу. Зірка "Основного інстинкту" приміряла total black лук, який склали вузькі шкіряні штани і об'ємний светр з горлом. З аксесуарів вона вибрала тільки напівпрозорі сонцезахисні окуляри. Волосся Шерон зібрала в пучок. Такий стильний і злегка недбалий образ актриса вибрала для прогулянки по Північній Ірландії. Так як одне з хобі Стоун – фотозйомка, то вона прихопила з собою фотоапарат. "Підписання стіни в Белфасті: СВІТ. Пам'яті Симуса Маллона", – написала Шерон під знімком.

Їй точно 61? Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою у вузьких шкіряних штанахШерон Стоун в новому образі (фото: instagram.com/sharonstone)

"Ідеальна Шерон", "Відмінна картинка", "Завжди така особлива і прекрасна", "Красива...", – пишуть шанувальники нев'янучої голлівудської красуні. До речі, незважаючи на свій поважний вік, Шерон досить активна в інтернеті і навіть із задоволенням взяла участь у флешмобі, який в ці вихідні охопив весь світ – #DollyPartonChallenge. У себе на сторінці в Instagram вона запостила фото з 4-х соцмереж: Facebook, Twitter, Instagram і Tinder, для яких, як і треба, підібрала відповідні образи. Причому для останнього пункту – додатку для знайомств Tinder – вирішила взяти фото максимально спокусливе, без одягу. Шанувальники оцінили почуття гумору Шерон, засипавши її смайликами і эмозді.

Їй точно 61? Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою у вузьких шкіряних штанахЗірка обожнює відверті вбрання (фото: instagram.com/sharonstone)

Також нещодавно Стоун "засвітилася" у ще одній історії, пов'язаній з сайтом знайомств. Так, вона зареєструвалася в мережі Bumble, але через час її профіль був заблокований через скарги відвідувачів. Вони нібито не вірили, що перед ними дійсно та сама Шерон Стоун.

У своєму Twitter зірка написала: "Я зайшла на Bumble, і вони закрили мій профіль. Деякі користувачі поскаржилися на те, що це можу бути я! Гей, Bumble, я що, в ізоляції? ". Незабаром акаунт актриси був відновлений, а їй прийшло повідомлення від творців додатка з вибаченнями. Одна з популярних версій події – це лише частина рекламної кампанії, в якій Шерон просто зіграла свою роль.

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