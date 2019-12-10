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Їй точно 55? Моніка Беллуччі зачарувала мережу молодістю і красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 22:28
Їй точно 55? Моніка Беллуччі зачарувала мережу молодістю і красою
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса демонструє нове фото

Моніка Беллуччі опублікувала новий пост, який змусив знову засумніватися в її реальному віці. Так, на знімку 55-річна актриса з'явилася в коричневому светрі з білим орнаментом, який відкриває шию і груди, з легким макіяжем в натуральних тонах, який зробив акцент на гладкій шкірі, сяючих очах і чуттєвих губах. Моніка сидить, упершись руками в обличчя й задумливо дивлячись у далечінь. Виглядає вона неймовірно жіночно, свіжо і молодо.

Їй точно 55? Моніка Беллуччі зачарувала мережу молодістю і красоюМоніка Беллуччі в новій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Шанувальники нестаріючої зірки тут же засипали її компліментами, назвавши найкрасивішою в світі жінкою всіх часів, богинею і просто залишивши емодзі сердечка. До речі, останнім часом Беллуччі часто бере участь у досить відвертих зйомках.

Їй точно 55? Моніка Беллуччі зачарувала мережу молодістю і красоюАктриса виглядає розкішно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Наприклад, ще одна з недавніх зйомок для L'Officiel Maroc також підтвердила той факт, що час не владний над італійською дівою. Тут вона демонструє вбрання свого улюбленого відтінку – чорного. Доповнюють які вишукані коштовності від Cartier. На одному фото вона зухвало розстібає блузку, показуючи, таким чином, не тільки розкішне кольє, але і свої не менш розкішні груди.

Їй точно 55? Моніка Беллуччі зачарувала мережу молодістю і красоюМоніка натякнула, що вона не одна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, з часів розриву стосунків зі своїм молодим коханим Ніколасом Лефевром Моніка дала багато інтерв'ю. В одному з них вона натякнула, що не вільна, але нічого конкретного не сказала. А от щодо экс-чоловіка Венсана Касселя була дуже красномовною. Вона розповіла, що розлучення було нелегким для обох, але заради дітей вони зберегли добрі стосунки.

"Не можу сказати, що ми друзі, але, як батьки, ми з Венсаном партнери. Спершу це було дуже складно, були і скандали, і нерозуміння. Зараз інтереси наших дочок стоять на першому місці. Коли ми з Венсаном в хороших відносинах, дівчатка щасливі. Заради них ми залишили всі образи минулого і намагаємося бути підтримкою для одне одного", – пояснила Моніка.

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