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Їй точно 55? Елізабер Херлі демонструє бездоганну фігуру в яскравому бікіні

Вівторок 11 серпня 2020 20:33
Їй точно 55? Елізабер Херлі демонструє бездоганну фігуру в яскравому бікіні
Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Зірка не змінюється!

Елізабет Херлі - одна з тих зіркових красунь, хто буквально зупинив хід часу. Ні фігура, ні обличчя популярної актриси і моделі практично не змінилися з роками. У 55 років вона носить свої сукні з молодості, а також постійно демонструє фото без макіяжу, вражаючи шанувальників нев'янучою красою. Нове фото подібного формату з'явилося в її блозі кілька годин тому. На ньому зірка з'явилася в ефектному пляжному образі.

Їй точно 55? Елізабер Херлі демонструє бездоганну фігуру в яскравому бікініНовий образ актриси і моделі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет одягла бікіні яскраво-червоного відтінку, а зверху - напівпрозоре плаття. В руках зірка тримає сонцезахисні окуляри, на цей раз не ставши підбирати ніякі інші аксесуари. Судячи з її укладки і макіяжу, вона вирушає не на пляж, а на зйомку нової лінії свого бренду купальників. Струнке тіло зірки і пишні форми миттєво викликали шквал емоцій у фанатів. «Ти чудова», «Красива», «Ти дивовижна і завжди молода», «Приголомшливо!», «Виглядаєш приголомшливо, як завжди», «Чорт, ти просто чудова», - не можуть зупинитися фанати. Що ж, Херлі завжди вміла привернути до себе увагу.

Їй точно 55? Елізабер Херлі демонструє бездоганну фігуру в яскравому бікініЕлізабет все так же прекрасна (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Як, до речі, і її син - 18-річний Деміан - який пішов по стопах зіркової мами і став моделлю. Не так давно хлопець знявся в знаковій фотосесії в компанії визнаної красуні Ірини Шейк. Провокаційна зйомка, де хлопець лежить на підлозі в компанії 34-річної Шейк, наробила багато шуму. Ролик був знятий для бренду відомої візажистки Пет Макграт. Знімав пару визнаний метр світу моди Стівен Майзель.

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Новини України актрисамодельЭлизабет Херли
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