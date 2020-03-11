Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжу

Сальма Хайєк – одна з актрис, які вже довгі роки залишаються незмінними зовні. У свої 53 роки вона виглядає не гірше багатьох більш молодих колег. Струнке тіло актриси її пружна, гладка шкіра, сяючі очі і промениста усмішка – головні "прикраси" Сальми. А тому вона може дозволити собі як максимально відверті речі, так і фото без макіяжу. У мікроблозі зірки є маса кадрів, які надихають шанувальників і змушують писати приємні слова своєї улюблениці, намагаючись випитати секрети її краси.

Нові фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому Сальма показала серію нових кадрів, де постала з молодим обличчям без грама косметики. Втім, завдяки виразним рисам обличчя Хайєк і без неї виглядає ефектно і розкішно. Шанувальники високо оцінили фото, взявшись писати, яка чарівна зірка.

Ти прекрасна без макіяжу!

Мила!

Прекрасна!

Чорт! Ніякого макіяжу?

Ти стаєш все молодше... Вау

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)

До речі, Сальма завжди підкреслює, що її краса натуральна, і вона не вдавалася до б'юті-маніпуляцій. За словами зірки, здорове харчування, спорт, позитивний настрій і якісна косметика по догляду, само собою, творять чудеса. Але хороша спадковість і перевірені секрети також грають роль. Приміром, багатьом премудростям Сальма навчилася у своєї бабусі. Вона використовувала лікарські трави, домашні рецепти масок і закликала онуку завжди правильно очищати шкіру.

Сальма може дозволити собі фото без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

"З самого дитинства бабуся казала мені, щоб я не вмивалася вранці, адже шкірі потрібні її натуральні масла, щоб бути зволоженою. За ніч вона вже відновила свої ресурси. А ввечері я її дуже добре очищаю, так навіщо це мені зранку, що я прокидаюся брудною?", – зазначає Хайєк в інтерв'ю.