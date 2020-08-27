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Їй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногами

Четвер 27 серпня 2020 20:20
Їй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногами
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Зірка приміряла новий ефектний образ

Хайді Клум, яка бере участь у зйомках телешоу America's Got Talent, регулярно приміряє ефектні образи. Один з останніх змусив мережу засумніватися, що знаменитій британській моделі дійсно 47 років. Такою молодою і стрункою виглядала супермодель і телеведуча.

Хайді похвалилася стрункою фігурою (відео: instagram.com/heidiklum)

Дружина молодого музиканта Тома Каулітца вибрала для нового знімального дня ефектне плаття-піджак. Зшите з рожевої тканини з лискучими візерунками і доповнене контрастними чорними манжетами, коміром і кишенями, воно виглядало досить скромно. Але той факт, що вбрання з чималим вирізом було одягнуто на голе тіло, зробив образ спокусливим і гарячим. До того ж довжина піджака повною мірою продемонструвала красу і довжину ніг 47-річної красуні. Образ доповнили чорні босоніжки на високих шпильках, масивні чорні сережки, висока укладка і яскравий макіяж. Клум буквально засипала мережу кадрами в даному луці.

Їй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногамиЇй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногами

Хайді виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/heidiklum)

А шанувальники поспішили висловити свій захват від самої Хайді, якій вдається залишатися стрункою і молодий, незважаючи на плин часу і народження чотирьох дітей. Правда, цього разу їм довелося задовольнятися лайками – можливість коментувати свої знімки в мережі Instagram Хайді з невідомої причини закрила. Тим не менш, фото набрали максимальну кількість «сердечок».

Їй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногамиХайді в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Декількома днями раніше Gaga виклала в мережу фото зі своїм коханим чоловіком. Том і Хайді позують разом зі своїм псом, який примостився посередині. Подружжя виглядає задоволеним і щасливим. Втім, як завжди!

Їй точно 47? Хайді Клум у платті-піджаку похвалилася стрункою фігурою і нескінченними ногамиТом и Хайді зі своїм домашнім улюбленцем (фото: instagram.com/heidiklum)

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