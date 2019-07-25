Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікіні

Актриса захопила фоловерів молодістю і красою
Елізабет Херлі відноситься до того типу зірок, яким вдалося якщо не зупинити час, то максимально сповільнити його хід. Дивлячись на Instagram-аккаунт знаменитості, ні за що не здогадаєшся про її віці. А між тим у червні актрисі виповнилося 54 роки. Кілька годин тому знаменита британська красуня поділилася новим розкішним фото.
Вона позує в кораловому купальнику, який ледь стримує пишні форми Херлі. Також впадає в очі підтягнутий живіт, трункі ноги і витончені руки. Вона лежить на шезлонгу, насолоджуючись літом і сонцем. Аксесуари зірка вирішила цього разу не використовувати, справедливо вирішивши, що її образ цілком закінчений і яскравий. Прикраси зірки – тільки легкий макіяж і золотистий загар.
Таке спекотне фото викликало масу захоплень в мережі. Фолловери дивуються, як Елізабет вдається залишатися такою стрункою і красивою в свої роки. Сама ж Херлі не раз розповідала свої секрети, роблячи акцент на тому, що до пластики вона не вдавалася. Вся справа в правильному режимі, регулярній активності та корисній їжі.
До речі, своїми гарячими постами актриса не скільки прагне показати своє бездоганне тіло, стільки прорекламувати купальники власного бренду. Нагадаємо, марку Elizabeth Hurley Beach вона організувала ще в 2005-му році. З тих пір речі успішно продаються по всьому світу. Зрозуміло, в промо-кампаніях нових колекцій часто беруть участь і інші моделі. Але, мабуть, Елізабет зрозуміла, що ніякі юні красуні не зрівняються з її природним шармом і чарівністю. А тому періодично одягає улюблені купальники сама. І судячи з реакції мережі, яка кожен раз вибухає захватами, вона на вірному шляху.
Нагадаємо, серед зірок, які також займаються випуском купальників, відмінно зарекомендували себе Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпол, Емілі Ратаковски і інші знамениті красуні. Цікаво, що всі вони намагаються самі рекламувати свої творіння. Особливо активна в цьому 38-річна бразильська модель Амбросіо. У мікроблозі знаменитості круглий рік з'являються жаркі пляжні фотосесії, головний атрибут яких – сексуальні купальники всіх фасонів і забарвлень її власного виробництва.