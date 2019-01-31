Євробачення 2019: група BAHROMA представила ліричну пісню для Нацвідбору

Видео: BAHROMA - Назавжди-Навсегда (lyric video) (youtube.com/BAHROMA)

В преддверии Нацотбора на Евровидение 2019, первый полуфинал которого состоится уже 9 февраля, его участники продолжают знакомить слушателей со своими конкурсными песнями. Презентовала свой трек и альтернативная рок-группа BAHROMA - интересно, что они будут исполнять композицию под названием "Назавжди-Навсегда" на украинском языке.

Как отмечают музыканты, "Назавжди-Навсегда" – это история любви без границ. Личная история фронтмена группы Романа Бахарева, которая будет близка каждому.



"Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок в Донецкой области Торез. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему Земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. Назавжди-навсегда. Мне кажется, я писал ее всю жизнь", – делится лидер группы BAHROMA.



Фото: (пресс-служба)

Напомним, что группа BAHROMA выступит в первом полуфинале, 9 февраля, под номером 8. Роману Бахареву, фронтмену группы, посчастливилось на жеребьевке вытянуть именно 8-й номер, повторяющий знак бесконечности на обложке сингла.

Фото: (пресс-служба)

Поклонники положительно оценили новую композицию группы, хотя некоторые все же отметили, что она не совсем подходит по формату Евровидения. Другие также поблагодарили за то, что коллектив выбрал песню на украинском языке.

"Дуже гарна пісня. Музика просто неймовірна, просто космос. Але не для Євробачення, ваша творчість крутіша за цей конкурс";

"Кльові) тішить, що ви створюєте музику у своєму стилі. Мелодійність і символізм - класичні Бахрома";

"Хороша пісня! Підтримуватиму вас у відборі!﻿";

"Дякую за українську!﻿";

"Слушаю на повторе уже не знаю какой раз и не могу остановиться. Это просто волшебно!))﻿";

"Нереально крута пісня. Сподобався меседж та тепер зрозуміло чому в назві й пісні російськомовне слово. Бажаю дійти до фіналу!" - пишут поклонники в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.com/BAHROMA)

Напомним, ранее VERA KEKELIA презентовала WOW-песню для Нацотбора на Евровидение 2019.

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