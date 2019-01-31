Євробачення 2019: група BAHROMA представила ліричну пісню для Нацвідбору

Відео: BAHROMA - Назавжди-Назавжди (lyric video) (youtube.com/BAHROMA)

Напередодні Нацвідбору на Євробачення 2019, перший півфінал якого відбудеться вже 9 лютого, його учасники продовжують знайомити слухачів зі своїми конкурсними піснями. Презентувала свій трек і альтернативна рок-група BAHROMA - цікаво, що вони будуть виконувати композицію під назвою "Назавжди-Навсегда" українською мовою.

Як зазначають музиканти, "Назавжди-Навсегда" – це історія кохання без меж. Особиста історія фронтмена гурту Романа Бахарєва, яка буде близька кожному.



"Я народився на Уралі. Коли мені виповнилося 6 років, моя родина повернулася на батьківщину моєї мами в маленьке провінційне шахтарське містечко в Донецькій області Торез. Там виріс, закінчив школу, отримав першу освіту і поїхав за своєю мрією в Київ. Тут пустив коріння, тут я живу. Мої батьки залишилися у Донецькій області, і коли почали відбуватися події на сході, вони були змушені переїхати в іншу країну. Вже 5 років живе в Німеччині. Це історія про моїх близьких, рідних людей, яких життя розкидало по всій Земній кулі. Нас розділяють тисячі кілометрів, межі, часові пояси... Але, незважаючи на все це, ми завжди з ними залишаємося разом. Назавжди-навсегда. Мені здається, я писав її все життя", – ділиться лідер гурту BAHROMA.



Фото: (прес-служба)

Нагадаємо, що група BAHROMA виступить у першому півфіналі, 9 лютого, під номером 8. Романом Бахарєва, фронтмену групи, пощастило на жеребкуванні витягнути саме 8-й номер, що повторює знак нескінченності на обкладинці синглу.

Фото: (прес-служба)

Шанувальники позитивно оцінили нову композицію групи, хоча деякі все ж відзначили, що вона не зовсім підходить за форматом Євробачення. Інші також подякували за те, що колектив обрав пісню українською мовою.

"Дуже гарна пісня. Музика просто неймовірна, просто космос. Але не для Євробачення, ваша творчість крутіша за цей конкурс";

"Кльові) тішить, що ви створюєте музику у своєму стилі. Мелодійність і символізм - класичні Бахрома";

"Гарна пісня! Підтримуватиму вас у відборі!";

"Дякую за українську!";

"Слухаю на повторі вже не знаю який раз і не можу зупинитися. Це просто чарівно!))";

"Нереально крута пісня. Сподобався меседж та тепер зрозуміло чому в назві й пісні російськомовне слово. Бажаю дійти до фіналу!" - пишуть шанувальники в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.com/BAHROMA)

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