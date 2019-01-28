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Євробачення 2019: Францію представить епатажний співак-андрогін

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 11:01

Відео: Bilal Hassani - Roi / Finale Destination Eurovision 2019 (youtube.com/Destination Eurovision)

У французькому національному відборі на Євробачення 2019 переміг 19-річний співак-андрогін Білал Хассані, який і представить країну на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться в травні в Ізраїлі. Про це повідомляє Paris Match.

Хлопець виступає в жіночому образі і виконає на шоу композицію під назвою Roi ("Король").

Євробачення 2019: Францію представить епатажний співак-андрогін

Скріншот з відео (youtube.com/Destination Eurovision)

Зазначимо, що Білал народився в Парижі, проте його сім'я родом з Марокко. Він став відомий завдяки своєму відеоблогу на YouTube, де у нього понад 700 тисяч підписників. Пізніше Хассані вирішив зайнятися музикою та почав кар'єру артиста в 2015 році. Крім того, хлопець отримав ступінь бакалавра з філології.

Євробачення 2019: Францію представить епатажний співак-андрогін

Скріншот з відео (youtube.com/Destination Eurovision)

Після новини про те, що саме він буде представляти Францію на Євробаченні, на співака обрушилася хвиля критики, а в соцмережах бурхливо обговорюються його зовнішність і сексуальна орієнтація.

У 2017 році Білал публічно заявив про свою нетрадиційну орієнтацію, через що не раз отримував погрози на свою адресу. Кілька правозахисних організацій вже заявили, що будуть боротися з гомофобами за допомогою адвокатів.

Євробачення 2019: Францію представить епатажний співак-андрогін

Фото: Білал Хассані (instagram.com/iambilalhassani)

При цьому Хассані часто називають "іконою французької молоді ЛГБТ+", а його відео на пісню "Roi" вже зібрало понад 6,4 млн переглядів.

 

Фото: Білал Хассані (instagram.com/iambilalhassani)

Нагадаємо, організатори конкурсу Євробачення 2019 офіційно оголосили імена провідних престижного міжнародного пісенного змагання. Всього в кадрі будуть працювати четверо ведучих – ізраїльські знаменитості, кожен з яких домігся популярності в своїй сфері.

Раніше стало відомо про те, що шанси України на перемогу в Євробаченні 2019 значно зросли після зміни учасниці Нацвідбору. Наша країна на даний момент входить в топ-10 фаворитів конкурсу.

До речі, справжнім шоком для організаторів і глядачів стала заява про відмову від участі однієї з фавориток українського відбору на конкурс Євробачення 2019 Тетяни Решетняк (TAYANNA).

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