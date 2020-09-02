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Не було цього: Діма Коляденко розповів, за що образився на екс-дружину Ірину Білик

Середа 02 вересня 2020 15:31
Не було цього: Діма Коляденко розповів, за що образився на екс-дружину Ірину Білик
Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Артист заявив, що співачка каже неправду на публіку

Український шоумен і колишній чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко побував на "Смачному ексклюзиві" у Марії Мельник в програмі "Ранок з Україною", де розговорився про дитинство, а також зізнався, чому надовго образився на колишню дружину.

Зазначимо, що після розлучення Білик і Коляденко змогли зберегти дружні відносини і нерідко проводять час в компанії один одного.

Дмитро розповів, що до сих пір зберігає в пам'яті все добре і світле, пов'язане з його рідними, яких вже немає з ним поряд.

"Моє дитинство було прекрасне! Тато був начальником радянського будівництва, а мама завжди була з ним поруч. Вони працювали в Україні, а потім ми переїхали в Монголію, де протягом 7 років вони працювали, а я вчився. Бабуся працювала в театрі. Загалом сім'я була дуже творча", – розповів шоумен.

Завдяки цьому він має прекрасний приклад сімейних цінностей та ідеальної жінки. Тому він завжди підсвідомо шукав жінку, схожу на його матір.

"Пам'ятаю, якось раз я прокидаюся з Биличкою в ліжку, клянуся вам, вона лежала до мене спиною... блондинка... І я подумав: – боже мій, як схоже на маму! І я Ірі часто говорив, що вона схожа на мою маму", – зізнався Коляденко.

Не було цього: Діма Коляденко розповів, за що образився на екс-дружину Ірину Білик

Та навіть незважаючи на досить яскраве і бурхливе спільне життя, Дмитро Коляденко та Ірина Білик змогли зберегти добрі дружні стосунки. Але, за словами артиста, він ніколи не дозволяв собі зайвого і не піднімав руку на свою колишню, про що та розповідала пресі.

"Бійок не було. Я тому на неї і образився і не спілкувався з нею місяць, напевно, навіть пів літа. Сказав їй: "Іра, навіщо ти таке говориш, адже не було цього", – поділився Дмитро.

Не було цього: Діма Коляденко розповів, за що образився на екс-дружину Ірину Білик

Ірина Білик та Дмитро Коляденко продовжують дружити після розлучення (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше розкішна Ірина Білик в сміливому сітчастому міні заговорила про виворіт слави.

Ми також повідомляли, що молодший син Ірини Білик Табриз зачарував безтурботною посмішкою.

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Новини України Дмитрий КоляденкоІрина Білик
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