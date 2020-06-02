Це знайомо багатьом: молоді київські рокери заспівали про закоханість і страждання

Учасники київського гурту квіткіс (колаж: РБК-Україна)

Гурт квіткіс випустив перший альбом, у якому розповідається про всі етапи любовних стосунків – від закоханості й дружби до ревнощів та відрази

Часто кохання спочатку надихає й окриляє, а потім з усієї сили кидає об землю з набраної висоти, від чого стає нестерпно боляче. Приблизно про це співають учасники молодого київського гурту квіткіс у своєму першому альбомі.

Не дивлячись на те, що дебютна платівка музикантів триває всього трохи більше дванадцяти хвилин, у ній охоплені всі етапи стосунків між хлопцем та дівчиною – від букетно-цукеркового періоду до ревнощів, скандалів та розставання.

"7 композицій – як 7 днів тижня закоханого хлопчини. Така от концепція", – жартома коментують платівку учасники тріо.

Загалом у піснях квіткіс розповідається про любов, романтику, переживання, страждання та "усі інші емоції, що притаманні багатьом з нас".

Поп-панк гурт квіткіс випустив перший альбом про любов та біль

Цікаво, що деяким критикам звучання альбому квіткіс нагадало одразу декілька культових рок-команд: My Chemical Romance, Box Car Racer, Ramones та Simple Plan.

"Є повне відчуття, що твої улюблені закордонні гурти нарешті вивчили українську", – зауважив один з музичних експертів.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком і прокоментувала чутки про вагітність.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко