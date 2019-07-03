Це знак: Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала зворушливе весільне фото

Аліна Гросу місяць тому стала щасливою дружиною – вона вийшла заміж за свого обранця, молодого бізнесмена Олександра. Пара розписалася 1 червня в одному з РАГСів Москви, а от пишне торжество з безліччю гостей, серед яких виявилося чимало українських зірок, молодята влаштували у романтичній Вероні. Вони також вирішили провести медовий місяць в Італії – Аліна і Саша з задоволенням ділилися зворушливими спільними фото, приводячи у захват користувачів мережі. Зірка зізнається, що досі відкриває в другій половинці щось нове. Так, у свіжому пості на своїй сторінці в Instagram вона написала про цікаву деталь, пов'язаною з особливістю її чоловіка.

Співачка опублікувала трепетний весільний знімок, на якому молодята триматися за руки. Мрійлива Аліна поклала голову на плече коханого чоловіка, який з любов'ю і ніжністю дивиться на неї.

"Виявила сьогодні, що Санькина борода росте вихором у формі цифри "6". Що це за знак?" - поцікавилася артистка.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники, в першу чергу, скупали пару в компліментах, а потім жартома припустили, що, можливо, це натяк на кількість діток.

"Які милі!", "Кажуть, це до 6-х діток. Якщо що, це жарт", "Яка ви гарна пара", "Це означає 6-ро дітей", "Ви сама ніжність!", "Дуже ніжне та зворушливе фото. Любові вам нескінченної", "Дуже гарні", "Як ніжно... Любові вам!" "Класнючі!", "Найкрасивіша пара, яку я бачила. Щастя вам, дорогі, і любові", - залишали свої побажання та припущення шанувальники.

Скріншот коментарів

Раніше Аліна Гросу представила пісню-присвяту своєму чоловікові, гімн кохання під назвою "Непереможна".

До речі, Аліна Гросу поділилася унікальним відео з весілля, розчудивши мережу до сліз ніжніістю і романтикою.