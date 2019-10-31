"Це закон життя!" Натхненна Лілія Ребрик навчила жінок любити себе

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася потужною мотивацією

Лілія Ребрик є натхненником для своїх шанувальників. Її мотиваційні пости і особистий приклад – найкращий показник того, що рекомендації зірки працюють! Наприклад, теледіва вважає, що подружжя обов'язково повинне знаходити можливість побути наодинці для підтримки належного рівня пристрасті та взаємного інтересу, тому вона не упускає можливості вдатися до романтики з чоловіком Андрієм Диким. Так, Лілія вирішила поговорити з подписчицами про любов до себе. Відповідний пост з'явився на її сторінці в Instagram.

Теледіва опублікувала фото з басейну. Ведуча вирушила на плавання зі старшою дочкою Діаною. Вона зізналася, що знаходить у щільному графіку місце для спілкування з рідними.

"Дівчата, себе треба любити. Цьому треба вчитися. Собі потрібно поважати. І цьому теж треба вчитися. Треба навчитися приймати компліменти. Не виправдовуватися, як ми зазвичай робимо, а гідно відповідати "Спасибі!". Треба навчитися не старатися, хоча б тому що Ви - жінка. Не поспішати, а все одно скрізь встигати. Це так все непросто. Прийняти себе такою, яка ви є. Інколи дарувати собі час і присвячувати його тільки собі", - пояснила ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Любити себе - це означає жити в гармонії з собою та оточуючим світом, так як подобається тобі, так як ти хочеш, так, щоб відчувати себе щасливим. Любити себе - це означає займатися улюбленою роботою. Ви ніколи не почуєте від поважаючої себе людини фразу "як мене дістала ця робота". Погодьтесь. Любити себе - це бути здоровим. Коли людина здорова - вона менше проблем доставляє рідним і це автоматично турбота про рідних. Любити себе - це прагнути бути щасливим, мати вільний час, хоббі. І дуже важливо не плутати любов до себе і самолюбовання, а також любов до себе і егоїзм. І врешті-решт, людина, яка не любити себе - ніколи не зможе полюбити когось по-справжньому. Це закон життя.", - запевнила зірка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники надихнулися словами ведучої і повідомили їй про це в коментарях.

Для мене ві ідеальна жінка. Беру приклад,дякую за чудові пости і вашу творчість

Дуже правильні слова!

Дуже влучно! Дякую

Все вірно

Завчити як молитва! Потужні та влучні слова! Браво!

Дуже точно сказано. Любов до світу - починається з любові до себе.

Лиличка, Ви як завжди праві. Величезного жіночого щастя вам

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик підняла актуальну тему про дитячі захоплення.