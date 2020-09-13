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Це чудово: Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для Осадчій в день народження

Неділя 13 вересня 2020 20:32
Це чудово: Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для Осадчій в день народження
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча показала приголомшливий сюрприз від чоловіка на день народження

Катя Осадча 12 вересня відсвяткувала 37-річчя. Свято вдалося на славу. А серед гостей було чимало знаменитостей. Наприклад, зіркове подружжя Потап і Настя Каменських. Так, для іменинниці заспівав свої кращі хіти Pianoboy, а Юрій Горбунов приготував разом з музикантом сюрприз для дружини, підкоривши не тільки її серце, але і шанувальників пари.

Юрій заспівав хіт "Перша леді", змусивши Катю бентежитися і радіти як дитина. Гості підтримали шоумена.

"Це був неймовірний день. Дякую @gorbunovyuriy за цей сюрприз. За ці слова в пісні, це неймовірно Дякую @pianoboy_official за цей крутезний дме", - написала ведуча.

Підписники залишили чимало компліментів для пари.

  • Юра поруч з Катею став краще, спокійніше. Хлопці я рада за вас, і це романтичне освідчення просто супер
  • Класний вийшов сюрприз. Ви супер пара. Аж сама ледь не розплакалася
  • У вас ідеальний чоловік і чудова сім'я! Щастя вам! Ви прекрасні!
  • У мене сльози. Катюша, яке щастя, що ви знайшли серцями один одного! Це чудово, це ніжно, це глибоко
  • Такий сюрприз дорогого коштує. Цінуйте один одного, любіть і довіряйте один одному
  • Круто! Супер-сюрприз
  • Кайфово

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала фото з дня народження Каті Осадчої з Потапом і Юрієм Горбуновим.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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