Це чудово: Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для Осадчій в день народження

Ведуча показала приголомшливий сюрприз від чоловіка на день народження
Катя Осадча 12 вересня відсвяткувала 37-річчя. Свято вдалося на славу. А серед гостей було чимало знаменитостей. Наприклад, зіркове подружжя Потап і Настя Каменських. Так, для іменинниці заспівав свої кращі хіти Pianoboy, а Юрій Горбунов приготував разом з музикантом сюрприз для дружини, підкоривши не тільки її серце, але і шанувальників пари.
Юрій заспівав хіт "Перша леді", змусивши Катю бентежитися і радіти як дитина. Гості підтримали шоумена.
"Це був неймовірний день. Дякую @gorbunovyuriy за цей сюрприз. За ці слова в пісні, це неймовірно Дякую @pianoboy_official за цей крутезний дме", - написала ведуча.
Підписники залишили чимало компліментів для пари.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала фото з дня народження Каті Осадчої з Потапом і Юрієм Горбуновим.