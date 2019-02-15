"Це диво": Віра Брежнєва презентувала емоційний кліп про важливість кохання

Співачка з'явилася перед шанувальниками в оригінальному напівпрозорій сукні

Видео: YouTube/Meladze Music

Популярная певица Вера Брежнева, которая вчера оригинально анонсировала выход своего нового клипа, презентовала видеоработу на песню "Любите друг друга". Соотвествующий ролик появился на YouTube-канале Meladze Music.

Сама же звезда опубликовала в Instagram лишь небольшой фрагмент, где она запечатлена с необычным украшением на лице, а также предстала перед поклонниками в полупрозрачном платье, обильно расшитом камнями.

"Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь - это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга", - обратилась вера со своей странице в микроблоге.

Стоит отметить, что режиссером работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Ему удалось воплотить на экране зрелищный и эмоциональный видеоряд о важности искренних чувств, которые способны оживить и воскресить в человеке только лучшее.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Мнения поклонников артистки разделились. Одни остались в искреннем восторге от увиденного, а на других клип не произвел впечатления.

"Вообще просто супер", "Невероятный клип, до мурашек по коже! Прониклась до кончиков пальцев, это гимн любви. Вера, ты и вся команда большие молодцы", "Страшный клип, фильм ужасов какой-то, детям смотреть точно нельзя", "Вера, спасибо! Аж до мурашек, «Мощно. Но клип я не поняла", "Как перестать смотреть? Без ума", "Ну такое... На любителя", – писали комментаторы.

Ранее Вера Брежнева умилила редким фото с мужем, композитором и продюсером Константином Меладзе.

К слову, Вера Брежнева сделала внезапно признание и рассказала, что она обожает в своей работе.

Видео: РБК-Украина