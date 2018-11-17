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"Це не ваші ноги": фанати "спалили" Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

Lite » Зірки 17.11.2018 - 14:29
"Це не ваші ноги": фанати "спалили" Сєдокову на курйозному використанні Photoshop
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фанати вважають, що дівчина використовувала фоторедактор для створення рельєфності м'язів

Відома українська артистка Анна Седокова, яка активно виступає з концертами по всій Росії, нещодавно опублікувала знімок в купальнику. Незважаючи на те, що дівчина часто публікує фотографії з пляжу, цей знімок став особливим, на думку фанатів. На ньому дівчина зображена в повітрі і демонструє сильне рельєфне тіло. Фотографія опублікована на сторінці поп-зірки у Instagram.

"Параноїки зважують реальність на більш чутливих вагах. Тоніно Бенаквіста", – поділилася Седокова філософською цитатою в підписі до світлини.

&quot;Це не ваші ноги&quot;: фанати &quot;спалили&quot; Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Фанати захопилися фігурою артистки.

"Яка ви молодець", "Дуже пощастило з тілом", "Ого!!! Яка фігура!!!!", "Яка ви) ще й матуся! Чудово виглядаєте! Залишайтеся такою ж щирою", "Ось це рельєф", "Коли Седокова встигла так накачатися?", — пишуть в коментарях.

Деякі зазначили, що Седокова зловживає фоторедакторами.

"По-моєму це не ваші ноги. На інших фото звичайні пухкенькі ніжки, а тут прям м'язи фітнес-бікіністки", "Ух ти, як гарно намалювали", "На руки для правдоподібності теж потрібно було м'язи домалювати. Як ніяк руками тримайтеся, вони по ідеї сильнішими повинні бути виражені. Ну а взагалі навіщо домалювати ці м'язи", — пишуть фанати.

&quot;Це не ваші ноги&quot;: фанати &quot;спалили&quot; Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

&quot;Це не ваші ноги&quot;: фанати &quot;спалили&quot; Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

&quot;Це не ваші ноги&quot;: фанати &quot;спалили&quot; Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

&quot;Це не ваші ноги&quot;: фанати &quot;спалили&quot; Сєдокову на курйозному використанні Photoshop

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Раніше Сєдокова відповіла на критику своїх фото в купальнику.

Нагадаємо, що українську співачку розкритикували за надто відверті фото.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Ганна СєдоковаскандалфотоInstagramинстаграмСедоковаPhotoshop
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