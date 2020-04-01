Це жахливо: Катерина Кухар зізналася, що її вкрай дратує в чоловікові

Катерина Кухар залишається вдома на самоізоляції з чоловіком і дітьми — Тимуром і Настею. При цьому перші пару тижнів Кухар і Олександр Стоянов були змушені провести разом окремо від дітей. Справа в тому, що прима-балерина і прем'єр Національної опери України "повернулися в карантин" з Таїланду. Пара полетіла на екзотичний острів Крабі, де вони планували провести свій медовий місяць. Однак саме в цей період їх застали тривожні новини про пандемію коронавіруса і вимогу негайно повернутися в Україну. Тому повернувшись додому, артисти відповідально самоізолювалися.

Одна з підписниці Кухар запитала, як артистка вибиралася з Таїланду.

“Складно! Купували квитки і робили цілих три пересадки. Коли оголосили, що кордони будуть закривати, у багатьох почалася паніка. Тому ми купили квитки — навіть не поміняли! І не з першого разу, а напевно з разу десяту", — зазначила Кухар.

До речі, днями Катерина вирішила провести instagram-сесію "питання-відповідь", під час якої прима-балерина відповідала на абсолютно різні питання. І після питання про Таїланді шанувальники артистки почали цікавитися особистим. Приміром, що Катерині подобається в чоловікові, а що дратує.

“Мені в чоловікові подобається абсолютно все, особливо його великодушність... Я знаю, що мене дратує в чоловіка! Мене дратує, коли він їсть насіння в ліжку — це жахливо".

А ось на питання про виховання дітей Катерина відповідає: "На мій погляд, найважливіше у вихованні дітей — це любов і особистий приклад".

До речі, а ось після карантину Кухар радить відвідати Таїланд (для розкішного відпочинку) або Францію (для культурного розвитку).

Також шанувальники поцікавилися, що для Катерина значить ідеальний день.

“Мій ідеальний день починається з вечора ідеального вистави. Потім приходжу додому — ванна, свічка, відпочинок. І насту день — вихідний з дітьми, з сім'ї", — натхненно розповідає Кухар.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Також Катерина зазначила, що наступний спектакль у неї заплановано на 29 квітня — в Національній опері відбудеться вистава "Кармен-сюїта".

“Звичайно, якщо не продовжать карантин. Але здається, що він триватиме, на жаль", — підсумувала Кухар.

Нагадаємо, раніше чоловік Катерини Кухар заворожив пікантним фото дружини в Таїланді.