"Це жах": Оля Полякова розповіла, чим обернувся подарунок доньці на День народження

Оля Полякова з доньками Машею і Алісою (фото: instagram.com/alisa_polyakova_)

За словами Полякової, краще б доча попросила у неї новий телефон

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше підкорила відвертим чином на сцені "Вечори прем'єр", встигає не лише давати грандіозні концерти, але й виховувати двох доньок. На знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, Оля Полякова зізналась, що дика кішка, подарована доньці на День народження, завдає їм чимало проблем.

Місяць тому молодша донька співачки Аліса святкувала День народження. У якості подарунка дівчинка замовила в батьків не модний гаджет, а незвичного кота.

"Аліса замовила кицьку-"бенгалку", вона вся в таких плямах. Кішці 2 місяці, вона всюди лазить, цибає на шафу – не з, а на. Так що в нас в хаті тепер є дика кішка. Це такий жах, бо в нас вже є собачка, яка ходить в туалет усюди, окрім вулиці. А тепер у нас ще є котик, який робить те саме. Така прекрасна в нас хата", – поділилась Оля Полякова за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Донька Олі Полякової - Аліса (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Аліса Полякова з собачкою (фото: instagram.com/alisa_polyakova_)

"Королева ночі" зізнається: про те, що кішка буде створювати чимало неприємностей, вона усвідомлювала ще до покупки, тому пропонувала доньці подарувати новенький айфон.

"Я дуже не хотіла цієї кішки, знала, що це буде якийсь кошмар. Але не могла відмовити Алісі. Я вже їй навіть пропонувала найновіший айфон, бо розуміла, що буде з цією кішкою – собака гадить, і ця буде гадити. Але Аліса сказала, що не хоче телефон, хоче тільки кішку. Тепер вона в нас є. А коли дочка просить в мене айфон, я кажу: "Грай в ігри на своїй кицьці", – розповіла співачка в інтерв'ю каналу "Україна".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.