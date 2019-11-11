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Дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.11.2019 - 14:56
Дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчатка приміряли трендовий family look

Доньки Олі Полякової - 14-річна Маша і 8-річна Аліса - спробували себе в ролі моделей! При цьому на модний подіум дівчата вийшли відразу разом. І трималися вони "молодцем". На подіум Маша і Аліса вийшли у рамках презентації нової колекції одягу для дітей від відомого українського дизайнера Андре Тана. Поки що дівчатка не поспішають публікувати фото з модного дебюту, зате сам дизайнер вже встиг показати фото.

Так, під час модного дефіле дочки Полякової продемонстрували сімейний total look! Дівчата позували перед камерами і гостями вечора в стильний чорних міні-сукнях, які повністю декоровані блискучими паєтками. Більш того, сукня Аліси також прикрашають чорні пір'я. У дівчаток розпущене довге волосся з гофре.

До речі 14-річна Маша позує в чорних босоніжках на шпильці, демонструючи довгі ніжки, як у її зіркової мами.

Звичайно ж, дівчатка зробили фото з дизайнером.

Дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям

Дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям

Доньки Олі Полякової з Андре Таном

Зазначимо, що нещодавно Маша Полякова вже "нарвалася" на хвилю компліментів від шанувальників. Дівчина поділилася новим "стильним" фото, позуючи в коротенькій сукні-піджаку. Тоді свій образ Маша доповнила білими масивними кросівками і стильною чорною кепкою. Довге густе волосся, як завжди, розпущені.

"Як би ви описали себе?" - звернулася тоді Полякова до передплатників. Зазначимо, що у юного блогера понад 117 тис. абонентів в мережі instagram.

Дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова провела пікантне тренування. Співачка жартома зазначила: "Якщо ви видихаєте з задоволенням, мужики навколо хочуть вас задовольнити".

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