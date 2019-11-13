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Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені "Вечора прем'єр"

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.11.2019 - 11:26
Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені "Вечора прем'єр"
Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Селфі з "Королевою ночі" також зробив Юрій Горбунов

Оля Полякова підкорила глядачів черговим хітом, а також образом! Зазначимо, що 12 листопада в столичному Палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Ведуча популярної передачі "Світське життя" знову зібрала під однією сценою відомих український виконавців, серед яких - Оля Полякова, яка до цього провела пікантне тренування. При цьому для виходу на сцену українська виконавиця вибрала, як зазвичай, дуже яскравий і навіть пікантний наряд.

Так, на сцені "Вечора прем'єр" Полякова блищала в чорно-білому боді з лаковими вставками. Ніжки співачки обтягнуті картатими чорними колготками, підкреслюючи довжину і стрункість ніг своєї власниці. Ще один яскравий елемент образу - крислатий капелюшок на стрічках.

Більш того, Полякова також представила зі сцени святкового концерту свій новий хіт "Гей, Секундочку!". Фрагменти відповідного виступу були опубліковані на youtube-каналі "Glam Wish". Також можна розглянути динамічний танець співачки. До речі, в її підтанцьовці бачимо учасника шоу танці з зірками 2018 - Макс Єжов. Він був партнером телеведучої Лесі Нікітюк.

Відео: Оля Полякова виступила на сцені "Вечір прем'єр з Катею Осадчою"

Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені &quot;Вечора прем'єр&quot;

Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені &quot;Вечора прем'єр&quot;

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Звичайно ж, на "Вечорі прем'єр" своєї зіркової дружини також був присутній і Юрій Горбунов. Телеведучий поспішив зробити серію фото з українськими знаменитостями. В тому числі і з Олею Поляковою. На фото з ними також позує Дзідзьо.

“Вечір прем'єр з Катериною Осадчою!! Дивіться на 1+1!" - підписав знімок Горбунов.

Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені &quot;Вечора прем'єр&quot;

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Шанувальники Горбунова також залишили кілька приємних коментарів:

  • “Які ви прикольні. Оля дуже красивий"
  • "Аййй, які красунчики всі"
  • "Клас"

Ноги-хмарочоси: Оля Полякова підкорила відвертим образом на сцені &quot;Вечора прем'єр&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Оля Полякова провела пікантне тренування. Співачка жартома зазначила: "Якщо ви видихаєте з задоволенням, мужики навколо хочуть вас задовольнити".

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