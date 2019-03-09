"Це для тебе!" Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом

Артистка влаштувала шанувальникам приємний сюприз

Украинская певица Тина Кароль, которая поразила фанов стильным образом от украинских дизайнеров, на 8 марта устроила концерт в Одессе. Певица решила сделать поклонникам подарок и организовала прямую трансляцию своего выступления в Instagram. Но самым приятным презентом для певицы стало видеопоздравление от сына Вениамина, записью которого артистка поделилась в "историях".

Звезда обратилась к поклонникам и рассказала, что впервые устроила многокамерный прямой эфир, а также поблагодарила всех, кто разделил с ней эти приятные моменты.

"Всех благодарю и очень рада, что этот вечер мы разделили вместе. Спасибо всем, кто был в концертном зале, кто смотрел многокамерный прямой эфир. Нам удалось это сделать первыми. Я горжусь своей командой", - сказала счастливая Тина.

На официальной страничке певица оставила теплые слова и поздравления для своих очаровательных подписчиц.

"Девочки мои, с праздником нас! Благоухайте! Желаю блеска в глазах от счастья. Мир будет у ваших ног, если только того пожелаете! Желайте, не стесняясь, отказывать себе вредит блеску в глазах", - обратилась Тина к поклонницам.

Сама же артистка получила самое трепетное и дорогое сердцу поздравление – от сына. Мальчик с огромным букетом тюльпанов признался маме в любви.

Сын Тины Кароль Вениамин (фото: instagram.com/tina_karol)

"Мама. Я тебя очень люблю! Это для тебя! Поздравляю", - обратился на украинском языке Вениамин.

Ранее Тина Кароль пленила сеть нежным меланхоличным образом в атласном наряде.

К слову, Тина Кароль восхитила легким и воздушным весенним луком от украинских брендов.

Видео: РБК-Украина